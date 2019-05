Ookla, het bedrijf achter speedtest.net, heeft een wereldkaart samengesteld op basis van de eerste gegevens over openbare 5G-netwerken. De kaart wordt wekelijks geüpdatet.

Dit jaar komen de eerste 5G-smartphones op de markt. De kans dat je daarmee meteen verbinding kan maken met een 5G-netwerk is, afhankelijk van je locatie, klein of onbestaande. Om wat meer duidelijkheid te scheppen, brengt Ookla de wereldwijde 5G-dekking in kaart. Voorlopig ziet de interactieve kaart er nog vrij leeg uit, met uitzondering van een aantal gebieden in Zwitserland, Estland, Finland, Spanje, Italië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Australië, Zuid-Korea, Uruguay, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

Wie inzoomt en doorklikt, krijgt de naam van de stad te zien, een lijst met operators die 5G hebben uitgerold en de status van het 5G-netwerk in het gebied. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën van beschikbaarheid: limited (wanneer het 5G-netwerk enkel getest wordt met een beperkt aantal gebruikers) of commercial (wanneer iedere klant zijn toestel met 5G kan verbinden).

Ookla zegt dat het de kaart wekelijks zal bijwerken. Daarvoor zal ze niet alleen beroep doen op publieke informatie, maar ook op data van mensen die haar Speedtest-app gebruiken in 5G-gebieden. Ookla is immers ook de ontwikkelaar van speedtest.net, waarmee je de effectieve snelheid van je internetverbinding kan meten.

The brand new interactive Ookla 5G Map is live! See all 303 5G deployments provided by 20 operators in 294 locations across the globe. https://t.co/TWRFlUIU4M — Ookla 5G Map (@Ookla5GMap) May 14, 2019

Zwitserland staat momenteel het verst. Sinds vorige maand zijn Swisscom en Ericsson er hun 5G-netwerk aan het uitrollen. Volgens de Ookla-kaart is het netwerk commercieel beschikbaar in 217 Zwitserse steden.

In België hoeft u geen teken van 5G-leven te verwachten. De veiling van de licenties voor 5G in ons land is op de lange baan geschoven nadat de verschillende regeringen er niet in slaagden om een akkoord te bereiken over de verdeling van de opbrengst. Het probleem werd over de verkiezingen getild. Een akkoord over de veiling kan dus pas gevonden worden eens er een nieuwe federale regering gevormd is.