De Zwitserse operator Swisscom en de Zweedse netwerkbouwer Ericsson hebben de commercialisering aangekondigd van een eerste 5G-netwerk in Europa. Het netwerk zal 5G, het supersnelle mobiele internet, meteen beschikbaar maken in een vijftigtal Zwitserse plaatsen.

"We zijn live gegaan met het netwerk in de eerste minuut van 17 april, nadat Swisscom een commerciële 5G-licentie had veiliggesteld. Aangezien alle andere onderdelen al aanwezig waren, betekende dit dat we simpelweg nog het netwerk moesten inschakelen", kondigt Ericsson aan in een persbericht.

Het 5G-netwerk zal meteen beschikbaar zijn in de grootste Zwitserse steden, waaronder Lausanne, Zürich, Genève en Bern. De twee bedrijven mikken op een dekking van 90 procent over het hele land tegen het eind van het jaar. De eerste smartphones die compatibel zijn met het nieuwe net worden in de loop van het jaar verwacht.

Twee weken geleden werd al een 5G-netwerk uitgerold over heel Zuid-Korea. In België zijn de verschillende regeringen er nog steeds niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de veiling van de licenties voor 5G. Het dossier blijft geblokkeerd over de verdeling van de opbrengst. Die wordt op 680 miljoen euro geschat. In het verleden werd steeds een 80/20-verdeelsleutel gehanteerd, maar ditmaal willen de gewesten een groter deel van de koek. Het probleem wordt nu over de verkiezingen getild. Een akkoord over de veiling kan dus pas gevonden worden eens er een nieuwe federale regering gevormd is.