Dit is het 5G-toestel van ZTE

ZTE gaat in de eerste helft van dit jaar de ZTE Axon 10 Pro 5G lanceren in China en Europa. Het werkt daarvoor samen met China Unicorn, het Finse Elisa en het Oostenrijkse Hutchinson Drei Austria. Vermoedelijk zullen dat dus ook de Europese landen zijn waar de telefoon opduikt.

Wat weten we over het toestel? Niet veel. ZTE heeft in haar perscommunicatie de mond vol over hoe het omgaat met de temperatuur (zo is er waterkoelingstechnologie voorzien) en over de zelf ontworpen antennes. Maar echte specificaties ontbreken.

Wel leren we dat de Axon 10 Pro 5G draait op een Snapdragon 855 en een X50 5G modem heeft, zoals een groot deel van de op MWC voorgestelde 5G-smartphones. Dankzij de foto van het toestel weten we wel dat er ook een vingerafdrukscanner onder het scherm zit en dat het toestel één camera vooraan heeft en drie camera's achteraan (of twee met een extra sensor).

Blade V10

Het bedrijf stelt ook zijn Blade V10 smartphone voor, waarvan het wel specificaties vrijgeeft. Deze octa-core smartphone is vanaf maart in China en Europa verkrijgbaar en belooft vooral een heel sterke selfiecamera

Die camera beschikt naast een lens van 32 megapixel (vooraan) ook over 'AI smart selfie' technologie - om uw narcisme ook bij weinig licht optimaal in beeld te brengen.

Over de prijs van het toestel is nog niets bekend, maar ZTE is wel van plan om ook een Blade V10 Vita op de markt te brengen "dat populair zal zijn onder jongeren vanwege zijn uitstekende prijs/prestatie-verhouding en innovatieve ervaring," aldus ZTE in een persbericht. Dat laatste is marketingtaal voor een goedkoper toestel met wat lagere specificaties.