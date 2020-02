Uw stemmen zijn geteld: deze vijf jongedames maken nog kans op de titel Young ICT Lady of the Year. Op 20 februari maken we de winnares bekend op het She Goes ICT evenement.

Exact een maand geleden maakt Data News de tien genomineerden voor Young ICT Lady of the Year bekend: tien ambitieuze jongedames die het verschil maken in een ICT-omgeving en die mee aan de kar willen trekken om meer vrouwen richting de ICT-biotoop te leiden. U bracht massaal uw stem uit - waarvoor heel veel dank - en dat leverde deze 5 finalistes op:

Cindy Claeys, Senior consultant (Capgemini)

Femke De Backere, Senior researcher Semantics & machine learning (UGent/Imec)

Ellen Lemaire, Blockchain/Distributed Ledger Technology advisor (KBC)

Julie Scherpenseel, Chief Growth Officer (ML6)

, Chief Growth Officer (ML6) Céline Thooris, Head of Artificial Intelligence & Robotics (Belfius Bank)

De 5 finalistes voor Young ICT Lady of the Year. © DN

Deze vijf dames kregen de kans om hun kandidatuur verder te verdedigen en verduidelijken tegenover de professionele jury. Wie de winnares wordt? Dat onthullen we op 20 februari in het Huis van het Hout in Brussel. We maken dan meteen ook bekend wie van de 3 genomineerde ICT-topondernemers de ICT Woman of the Year wordt.

U kan er nog bij zijn op 20 februari She Goes ICT vindt dit jaar plaats op 20 februari in het Huis van het Hout in Brussel: een ideale gelegenheid om nader kennis te maken met de genomineerde dames. We maken er bekend wie dit jaar ICT Woman of the Year en Young ICT Lady of the Year wordt. Maar niet vooraleer we Elke Geraerts aan het woord laten over het belang van authentieke intelligentie. Boek vandaag nog uw ticket voor She Goes ICT via www.shegoesict.be. www.shegoesict.be © DN

