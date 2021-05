Tijdens de Build-ontwikkelaarsconferentie onthult Microsoft nieuwe toepassingen rond Azure cloud, databases, AI, Teams en Microsoft 365. Verder is er een duurzaamheidspact gesloten met verschillende partijen.

Build is al jaren de hoogmis voor Microsoft-ontwikkelaars en voor het bedrijf het uitgelezen moment om de sluiter op te lichten rond enkele technologische projecten.

OpenAIMicrosoft toont de eerste functies in een klantproduct dat wordt aangedreven door GPT-3, het krachtige natuurlijke taalmodel ontwikkeld door OpenAI, dat gebruikers helpt apps te bouwen zonder te weten hoe ze computercode of formules moeten schrijven.

Azure

Microsoft toont preview-mogelijkheden van Azure-toepassingsservices die kunnen worden uitgevoerd op Kubernetes en overal in Azure, on-premise, AWS en Google Cloud. Elk Cloud Native Computing Foundation (CNCF) -conform Kubernetes-cluster dat is verbonden via Azure Arc, is nu een ondersteund implementatiedoel voor Azure-toepassingsservices. De applicatieservices van Azure zijn ontworpen om samen te werken en zijn in hoge mate geoptimaliseerd voor de productiviteit van ontwikkelaars.

Azure databaseservices

Verder biedt Microsoft verschillende nieuwe mogelijkheden aan waarmee ontwikkelaars kunnen innoveren met de databaseservices van Azure. De ledger functie van Azure SQL Database biedt cryptografische verificatie voor gevoelige records. Klanten zoals British Petroleum profiteren al van deze functie.

Azure Synapse Link voor Microsoft Dataverse biedt inzichten van Microsoft Dynamics 365- en Microsoft Power Platform-applicaties, terwijl Microsoft Power BI-streaminggegevensstromen knelpunten van signalen naar inzichten wegnemen. Er zijn ook verschillende updates voor Azure Cosmos DB om ontwikkelaars te helpen bij het bouwen en moderniseren van hoogwaardige toepassingen op elke schaal.

Azure Applied AI Services versnellen de ontwikkeling van AI-oplossingen, wat onder onder meer wordt ingezet bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa CityLine.

Microsoft 365 en Teams

Microsoft biedt nieuwe mogelijkheden en tooling voor Microsoft 365 en Microsoft Teams waarmee ontwikkelaars oplossingen kunnen bouwen voor de nieuwe manier van werken.

Samenwerkingen

The Green Software Foundation is opgericht tijdens Microsoft Build. Dit een non-profitorganisatie opgericht door Accenture, GitHub, Microsoft en ThoughtWorks opgericht met de Linux Foundation en de Joint Development Foundation Projects LLC om een vertrouwd ecosysteem op te bouwen van mensen, standaarden, tooling en toonaangevende praktijken voor het bouwen van groene software.

Windows

Over Windows werd relatief weinig gezegd op Build. Wel benadrukt CEO Satya Nadella dat het een van de belangrijkste platformen blijft, met 1,3 miljard gebruikers. Hij wijst onder andere naar de recente uitbreiding van WSL, waarbij je voortaan visuele Linux-toepassingen kan draaien in Windows.

Wel spreekt Nadella van 'meer mogelijkheden voor elke ontwikkelaar en elke creator, die op zoek is naar het meest innovatieve, nieuwe en open platform om applicaties te distribueren en monetiseren.' Hij heeft het daarbij over de belangrijkste aanpassing in tien jaar die 'binnenkort' komt.

Dat lijkt onder meer een verwijzing naar de Microsoft Store, en een subtiele steek naar onder meer Apple, dat stevig wat commissie eist van apps. Al blijft dat speculatie. Tegelijk volgt de boodschap ook op Microsofts bekendmaking vorige week om Windows 10X niet meer uit te brengen, maar wel te verweven in Windows 10 zelf. Het blijft weinig concreet, maar het lijkt er op dat Windows 10 binnenkort zich aan een stevige make-over mag verwachten.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

Build is al jaren de hoogmis voor Microsoft-ontwikkelaars en voor het bedrijf het uitgelezen moment om de sluiter op te lichten rond enkele technologische projecten.OpenAIMicrosoft toont de eerste functies in een klantproduct dat wordt aangedreven door GPT-3, het krachtige natuurlijke taalmodel ontwikkeld door OpenAI, dat gebruikers helpt apps te bouwen zonder te weten hoe ze computercode of formules moeten schrijven.Microsoft toont preview-mogelijkheden van Azure-toepassingsservices die kunnen worden uitgevoerd op Kubernetes en overal in Azure, on-premise, AWS en Google Cloud. Elk Cloud Native Computing Foundation (CNCF) -conform Kubernetes-cluster dat is verbonden via Azure Arc, is nu een ondersteund implementatiedoel voor Azure-toepassingsservices. De applicatieservices van Azure zijn ontworpen om samen te werken en zijn in hoge mate geoptimaliseerd voor de productiviteit van ontwikkelaars.Verder biedt Microsoft verschillende nieuwe mogelijkheden aan waarmee ontwikkelaars kunnen innoveren met de databaseservices van Azure. De ledger functie van Azure SQL Database biedt cryptografische verificatie voor gevoelige records. Klanten zoals British Petroleum profiteren al van deze functie.Azure Synapse Link voor Microsoft Dataverse biedt inzichten van Microsoft Dynamics 365- en Microsoft Power Platform-applicaties, terwijl Microsoft Power BI-streaminggegevensstromen knelpunten van signalen naar inzichten wegnemen. Er zijn ook verschillende updates voor Azure Cosmos DB om ontwikkelaars te helpen bij het bouwen en moderniseren van hoogwaardige toepassingen op elke schaal.Azure Applied AI Services versnellen de ontwikkeling van AI-oplossingen, wat onder onder meer wordt ingezet bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa CityLine.Microsoft biedt nieuwe mogelijkheden en tooling voor Microsoft 365 en Microsoft Teams waarmee ontwikkelaars oplossingen kunnen bouwen voor de nieuwe manier van werken.SamenwerkingenThe Green Software Foundation is opgericht tijdens Microsoft Build. Dit een non-profitorganisatie opgericht door Accenture, GitHub, Microsoft en ThoughtWorks opgericht met de Linux Foundation en de Joint Development Foundation Projects LLC om een vertrouwd ecosysteem op te bouwen van mensen, standaarden, tooling en toonaangevende praktijken voor het bouwen van groene software.Over Windows werd relatief weinig gezegd op Build. Wel benadrukt CEO Satya Nadella dat het een van de belangrijkste platformen blijft, met 1,3 miljard gebruikers. Hij wijst onder andere naar de recente uitbreiding van WSL, waarbij je voortaan visuele Linux-toepassingen kan draaien in Windows.Wel spreekt Nadella van 'meer mogelijkheden voor elke ontwikkelaar en elke creator, die op zoek is naar het meest innovatieve, nieuwe en open platform om applicaties te distribueren en monetiseren.' Hij heeft het daarbij over de belangrijkste aanpassing in tien jaar die 'binnenkort' komt.Dat lijkt onder meer een verwijzing naar de Microsoft Store, en een subtiele steek naar onder meer Apple, dat stevig wat commissie eist van apps. Al blijft dat speculatie. Tegelijk volgt de boodschap ook op Microsofts bekendmaking vorige week om Windows 10X niet meer uit te brengen, maar wel te verweven in Windows 10 zelf. Het blijft weinig concreet, maar het lijkt er op dat Windows 10 binnenkort zich aan een stevige make-over mag verwachten.In samenwerking met Dutch IT-Channel.