Het is voortaan mogelijk om, in een preview versie, Linux-toepassingen met een grafische interface op Windows 10 te gebruiken. Microsoft breidt daarmee haar ondersteuning voor Linux in Windows uit.

Microsoft heeft Windows 10 sinds 2019 voorzien van een Linux-kernel binnen Windows. Het zogenaamde Windows Subsystem for Linux of WSL. Dat werd vorig jaar uitgebreid met WSL2, waarbij de ondersteuning veel breder werd. Nu komt Microsoft met Windows Subsystem for Linux Gui (WSLg), een uitbreiding specifiek voor grafische Linux-toepassingen.

Dat wil zeggen dat toepassingen met een grafische gebruikersinterface (dus niet enkel via een commandoregel en de nodige kennis van die commando's) voortaan vanuit Windows zijn te gebruiken.

Dat is handig voor wie toepassingen op Windows wil gebruiken die vandaag enkel op Linux bestaan. Maar ook voor ontwikkelaars die hun toepassing op beide platformen willen testen en ontwikkelen. Zij moeten bijvoorbeeld minder wisselen tussen toestellen of virtuele machines. Microsoft geeft zelf meer info over de mogelijkheden in deze blogpost. Verdere technische uitleg is ook te vinden in de repository op Github.

Audio en 3D

Bij de ondersteuning voor grafische toepassingen zit ook standaard ondersteuning voor geluid of microfoons. Als voorbeeld wijst Microsoft naar de Linux-versie van Audacity die draait in Windows 10 en daarbij het geluid van de microfoon gewoon kan opnemen alsof het om een Windows-toepassing gaat (Audacity is voor alle duidelijkheid ook als Windows-app beschikbaar). Ook is er ondersteuning voor GPU-versnelde 3D graphics via OpenGL.

In preview

Wie aan de slag wil gaan met WSLg moet Windows 10 Insiders preview build 21364 (of nieuwer) installeren. De ondersteuning is momenteel enkel in de voorlopige versies beschikbaar. Wie WSL al geïnstalleerd heeft kan een update uitvoeren.

