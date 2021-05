Na menig uitstel bevestigt Microsoft dat het gemoderniseerde besturingssysteem Windows 10X er niet komt. Al zullen elementen wel opduiken in de gewone Windows 10.

Windows 10 werd in het najaar van 2019 vermeld als een aangepast besturingssyteem, onder meer voor toestellen met meerdere schermen. Het systeem zou vooral bedoeld zijn voor moderne toestellen, met onder meer een app launcher en een iets modernere lay-out.

Later raakte bekend dat Microsoft Windows 10X mogelijk ook voor laptops zou gebruiken. Maar gaandeweg werd het besturingssysteem uitgesteld en eerder deze maand lekten geruchten uit dat het ook in 2021 niet meer zou verschijnen en waarschijnlijk 'niet in de oorspronkelijke vorm' zou opduiken. Nu communiceert Microsoft zelf en zegt het bedrijf dat Windows 10X er nooit zal komen.

'Na een jaar lang verkennen en in gesprek gaan met klanten, beseffen we dat de technologie van Windows 10X nuttiger kan zijn en meer klanten kan dienen dan we origineel bedachten. We hebben geconcludeerd dat de 10x technologie niet beperkt moet zijn tot een deel van onze klanten.' Aldus Microsoft in een blogpost naar aanleiding van de meest recente grote Windows 10 update.

Zo ging de Windows 10X Launcher er uit zien. © .

'In plaats van een product onder de naam Windows 10X op de markt te brengen in 2021, zoals we origineel van plan waren, nemen we de lessen van onze reis mee en versnellen we de integratie van fundamentele 10X technologie in andere delen van Windows en producten in het bedrijf.'

10X-functies naar Windows 10

Met dat laatste wil Microsoft zeggen dat zaken die voor 10X werden ontwikkeld intussen ook in previewversies van Windows 10 opduiken, en later waarschijnlijk naar alle gebruikers worden uitgerold. Het gaat onder meer over nieuwe app container technologie zoals Microsoft Defender Application Guard, beter spraakgestuurd typen en een beter aanraaktoetsenbord.

Microsoft probeert al ruim tien jaar om Windows diverser te maken met versies voor specifieke toestellen. Denk daarbij aan Windows RT voor toestellen op een ARM-chip, of Windows 10S voor minder krachtige toestellen. Maar het bedrijf heeft intussen ook geleerd dat zo'n afsplitsing verwarrend is voor consumenten. Mogelijk heeft dat meegespeeld in de keuze om functies van Windows 10X gewoon op te nemen in het kernproduct Windows.

