Duitse rechter doet iPhones in de ban bij patentzaak

Het gaat in ieder geval om de iPhone 7 en de iPhone 8. Die zijn voorlopig uit de vijftien Duitse Apple-stores gehaald. Apple zegt in beroep te gaan, maar moet in de tussentijd naar eigen zeggen wel gehoor geven aan het vonnis. Het bedrijf benadrukt dat de toestellen via andere verkooppunten beschikbaar blijven.

Qualcomm en Apple zijn al geruime tijd verwikkeld in een ruzie over patenten. Qualcomm beschuldigt Apple ervan zijn technologie te gebruiken voor iPhones, zonder daar genoeg voor te betalen. Apple vindt juist dat de chipgigant misbruik maakt van zijn dominante positie op de markt om hoge royalty's te vragen.

In het grote plaatje maakt deze specifieke zaak overigens niet veel uit. De ban raakt hoogstens een paar miljoen iPhones van de honderden miljoenen die Apple elk jaar verkoopt. Maar Apple is in meerdere landen in juridisch gesteggel verwikkeld over patenten.

Vorige week kreeg de techreus ook in China een gerechtelijke ban aan zijn broek. Apple vecht ook die uitspraak aan. In de tussentijd liggen alle iPhones in China nog gewoon in de winkel. Wel heeft Apple enkele wijzigingen aangebracht in zijn besturingssysteem iOS in verband met de Chinese rechtszaak. Het bedrijf ziet zich naar eigen zeggen gedwongen om tot een oplossing te komen, omdat China wèl een grote groeimarkt is.