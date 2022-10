Thomas Ekman, topman van Dustin, heeft aangekondigd dat hij het bedrijf volgend jaar zal verlaten. Ekman was sinds 2018 CEO van de Zweedse groep, die bij ons vooral bekend is door de overname van IT-reseller Centralpoint, zo'n anderhalf jaar geleden.

De topman vertrekt bij Dustin om in september 2023 CEO te worden van het Zweedse moederbedrijf Axel Johnson AG. Het zoekproces naar zijn opvolger wordt direct gestart. Ekman blijft CEO gedurende zijn opzegtermijn van zes maanden of totdat een nieuwe CEO is aangeworven.

'Thomas heeft, samen met zijn team, Dustin van een Scandinavisch naar een Europees bedrijf omgevormd, met een duidelijke strategie voor winstgevende en duurzame groei op lange termijn', zo laat het bedrijf weten. Volgens Ekman is Dustin de voorbije jaren 'aanzienlijk gegroeid', zowel autonoom als door acquisities. 'We hebben nieuwe markten betreden, waardoor we een duidelijkere en sterkere Europese positie hebben gekregen. Ik kijk ernaar uit om actief te blijven deelnemen aan de ontwikkeling van het bedrijf, vanuit het perspectief van de eigenaar', zegt hij.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

De topman vertrekt bij Dustin om in september 2023 CEO te worden van het Zweedse moederbedrijf Axel Johnson AG. Het zoekproces naar zijn opvolger wordt direct gestart. Ekman blijft CEO gedurende zijn opzegtermijn van zes maanden of totdat een nieuwe CEO is aangeworven.'Thomas heeft, samen met zijn team, Dustin van een Scandinavisch naar een Europees bedrijf omgevormd, met een duidelijke strategie voor winstgevende en duurzame groei op lange termijn', zo laat het bedrijf weten. Volgens Ekman is Dustin de voorbije jaren 'aanzienlijk gegroeid', zowel autonoom als door acquisities. 'We hebben nieuwe markten betreden, waardoor we een duidelijkere en sterkere Europese positie hebben gekregen. Ik kijk ernaar uit om actief te blijven deelnemen aan de ontwikkeling van het bedrijf, vanuit het perspectief van de eigenaar', zegt hij.In samenwerking met Dutch IT-channel.