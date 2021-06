Microsoft zal op 24 juni zijn volgende besturingssysteem voor laptops, desktops en tablets onthullen. Maar exact één week voor de officiële presentatie liggen de eerste screenshots door een lek al op straat. En daar zijn al aardig wat dingen uit af te leiden.

Op de pagina van de livestream die Microsoft op 24 juni in petto heeft, viel eigenlijk alleen maar de naam van het volgende besturingssysteem af te leiden: het zonlicht dat binnenvalt via het raam (lees: window) werpt een schaduw in de vorm van het getal '11' op de vloer. Windows 11 dus, is de verwachting.

Maar plots zijn daar dus ook de eerste (vermoedelijke) schermafbeeldingen, uitgelekt via de Chinese sociaalnetwerksite Baidu. En luttele uren later circuleerde er ook een vroege build van Windows 11 op het web, waarvan XDA Developers intussen een sneak preview heeft gemaakt. De eerste vaststelling is dat het nieuwe besturingssysteem sterk lijkt op Windows 10X. Dat OS was oorspronkelijk vooral bedoeld voor toestellen met meerdere beeldschermen, maar Microsoft trok vorige maand redelijk onverwacht de stekker uit het project. Sinds de aankondiging van Windows 11 is duidelijk waarom.

De interface van Windows kreeg een stevige opfrisbeurt, als de uitgelekte informatie blijkt te kloppen: de startknop en alle snelkoppelingen die voorheen links op de startbalk stonden, verhuizen in Windows 11 naar het midden (al kun je ze desgewenst wel terug naar links schuiven).

Website XDA Developers stelde verder vast dat er geen Live Tiles (de 'tegeltjes' met dynamische informatie) meer te bespeuren zijn. Microsoft zou ze hebben vervangen door wat XDA omschrijft als 'transparante iconen'. Een andere deel van de Tiles lijkt te zijn verhuisd naar het nieuwe widget-overzicht, dat in beeld verschijnt door vanaf de linker schermrand naar rechts te vegen - een beetje vergelijkbaar met Google Discover op een Android-smartphone.

Van tien naar elf

De iconen, vensters en andere elementen van de interface ogen in Windows 11 wat strakker en moderner, en er zijn nieuwe mogelijkheden om het scherm in de helft of in vier delen te 'splitsen', om snel meerdere applicaties of vensters naast elkaar te positioneren. XDA trof ook een aantal nieuwe bureaubladachtergronden aan, maar echt grote innovaties lijkt Windows 11 op het eerste gezicht toch niet te bevatten - al is de uitgelekte build uiteraard niet de finale versie die volgende week zal worden voorgesteld.

null © XDA Developers

In een YouTube-video concludeert XDA Developers hoe dan ook dat Windows 11 vooral een marketingzet is: Windows 10X met een andere naam, en de nodige cosmetische aanpassingen. Microsoft leek tot voor kort bovendien helemaal niet van plan om nog hogere versies van zijn besturingssysteem uit te brengen dan Windows 10, dat onder dezelfde naam nog een aantal jaren updates zou blijven ontvangen. Maar eerder deze week werd al duidelijk dat Microsoft in oktober 2025 zal stoppen met de ondersteuning van Windows 10.

Dat Microsoft toch voor een elfde versie van zijn besturingssysteem kiest, zou ook wel eens te maken kunnen hebben met de strategie die Apple hanteert. Dat bedrijf lanceerde al sinds 2001 onafgebroken nieuwe versies van macOS X (waarbij de X voor 10 stond), totdat het met Big Sur in november vorig jaar plots het versienummer in '11' wijzigde. Intussen is macOS Big Sur toe aan versienummer 11.4, en dat vonden ze bij Microsoft misschien toch wat moderner klinken dan Windows 10.

Op de pagina van de livestream die Microsoft op 24 juni in petto heeft, viel eigenlijk alleen maar de naam van het volgende besturingssysteem af te leiden: het zonlicht dat binnenvalt via het raam (lees: window) werpt een schaduw in de vorm van het getal '11' op de vloer. Windows 11 dus, is de verwachting.Maar plots zijn daar dus ook de eerste (vermoedelijke) schermafbeeldingen, uitgelekt via de Chinese sociaalnetwerksite Baidu. En luttele uren later circuleerde er ook een vroege build van Windows 11 op het web, waarvan XDA Developers intussen een sneak preview heeft gemaakt. De eerste vaststelling is dat het nieuwe besturingssysteem sterk lijkt op Windows 10X. Dat OS was oorspronkelijk vooral bedoeld voor toestellen met meerdere beeldschermen, maar Microsoft trok vorige maand redelijk onverwacht de stekker uit het project. Sinds de aankondiging van Windows 11 is duidelijk waarom.De interface van Windows kreeg een stevige opfrisbeurt, als de uitgelekte informatie blijkt te kloppen: de startknop en alle snelkoppelingen die voorheen links op de startbalk stonden, verhuizen in Windows 11 naar het midden (al kun je ze desgewenst wel terug naar links schuiven).Website XDA Developers stelde verder vast dat er geen Live Tiles (de 'tegeltjes' met dynamische informatie) meer te bespeuren zijn. Microsoft zou ze hebben vervangen door wat XDA omschrijft als 'transparante iconen'. Een andere deel van de Tiles lijkt te zijn verhuisd naar het nieuwe widget-overzicht, dat in beeld verschijnt door vanaf de linker schermrand naar rechts te vegen - een beetje vergelijkbaar met Google Discover op een Android-smartphone.De iconen, vensters en andere elementen van de interface ogen in Windows 11 wat strakker en moderner, en er zijn nieuwe mogelijkheden om het scherm in de helft of in vier delen te 'splitsen', om snel meerdere applicaties of vensters naast elkaar te positioneren. XDA trof ook een aantal nieuwe bureaubladachtergronden aan, maar echt grote innovaties lijkt Windows 11 op het eerste gezicht toch niet te bevatten - al is de uitgelekte build uiteraard niet de finale versie die volgende week zal worden voorgesteld.In een YouTube-video concludeert XDA Developers hoe dan ook dat Windows 11 vooral een marketingzet is: Windows 10X met een andere naam, en de nodige cosmetische aanpassingen. Microsoft leek tot voor kort bovendien helemaal niet van plan om nog hogere versies van zijn besturingssysteem uit te brengen dan Windows 10, dat onder dezelfde naam nog een aantal jaren updates zou blijven ontvangen. Maar eerder deze week werd al duidelijk dat Microsoft in oktober 2025 zal stoppen met de ondersteuning van Windows 10.Dat Microsoft toch voor een elfde versie van zijn besturingssysteem kiest, zou ook wel eens te maken kunnen hebben met de strategie die Apple hanteert. Dat bedrijf lanceerde al sinds 2001 onafgebroken nieuwe versies van macOS X (waarbij de X voor 10 stond), totdat het met Big Sur in november vorig jaar plots het versienummer in '11' wijzigde. Intussen is macOS Big Sur toe aan versienummer 11.4, en dat vonden ze bij Microsoft misschien toch wat moderner klinken dan Windows 10.