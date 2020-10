De coronacrisis heeft een stevige impact gehad op technologie-uitgaven zeggen CIO's. In België valt op dat een aantal prioriteiten zijn verschoven.

De coronacrisis heeft een stevige impact gehad op technologie-uitgaven zeggen CIO's. In België valt op dat een aantal prioriteiten zijn verschoven.

KPMG en Harvey Nash deden tussen juni en augustus een rondvraag bij 4.200 CIO's wereldwijd. Dat levert enkele interessante cijfers op. Zo werd er tijdens de eerste golf wereldwijd 15 miljard dollar (12,8 miljard euro) extra per week uitgegeven aan technologie.

In mei voorspelde marktanalist Gartner nog dat corona er net zou voor zorgen dat er veel minder, zo'n 7,3 procent) zou worden uitgegeven door de crisis. Maar de CIO-studie van vandaag stelt dat er zo'n vijf procent (de mediaan) extra tech-uitgaven zijn gebeurd om de coronacrisis in bedrijven aan te pakken. Al kunnen beiden kloppen, het kan immers zijn dat er veel meer werd uitgegeven rond corona-gerelateerde maatregelen, maar minder aan andere investeringen.

De voornaamste focus lag daarbij op veiligheid en privacy, en dat bleek ook nodig. Een kwart van de wereldwijde respondenten zegt dat ze meer cyberaanvallen hebben gezien op hun infrastructuur. 42 procent daarvan gebeurde via phishing, 23 procent via malware.

Een bijkomend probleem daarvan is dat het (nog) lastiger werd om cybersecurity professionals te vinden. Volgens KPMG en Harvey Nash is cybersecurity momenteel de tweede meest gevraagde technologievaardigheid, na enterprise architectuur. Wereldwijd staat security op één.

Budgetten

De wereldwijde pandemie heeft gezorgd voor extra uitgaven rond security en thuiswerkmogelijkheden, maar het IT-budget staat wel onder druk. Voor de uitbraak verwachtte 45 procent van de CIO's een verhoging van hun budget. Nu zakt dat tot 38 procent.

Belgische investeringen

Volgens het onderzoek keken Belgische CIO's tijdens de eerste golf vooral naar vier soorten invsteringen: kleinschalige implementaties van AI & Machine Learning (45%), SaaS (36%), Intelligent Automation (27%) en Distributed Cloud (18%).

Opvallend is ook dat negen op de tien van de respondenten bezorgd zijn over de geestelijke gezondheid van hun team. 66 procent van hen heeft programma's opgezet om hun personeel daarrond te ondersteunen.

De studie kijkt ook naar de IT-Prioriteiten voor en na de uitbraak van corona. Daarbij valt vooral op dat 'nieuwe producten en diensten ontwikkelen' en 'bruikbare inzichten uit data verkrijgen' verdwijnen uit de top vijf. 'Workforce enablement' en 'wendbaarheid en snelheid van marktintroductie verbeteren' duiken op in de top vijf.

Voor de maatregelen van COVID-19 in België:

Operationele efficiëntie verbeteren Betrokkenheid van de klant verbeteren Nieuwe producten en diensten ontwikkelen Bruikbare inzichten uit data verkrijgen Stabiele en consistente IT-prestaties leveren

Na de maatregelen van COVID-19 in België:

Betrokkenheid van de klant verbeteren Operationele efficiëntie verbeteren Wendbaarheid en snelheid van marktintroductie verbeteren Stabiele en consistente IT-prestaties leveren Workforce enablement

