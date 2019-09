De vingerafdrukken op de eID komen er ondanks bezwaar van experts toch. Het Koninklijk Besluit rond de maatregel is vrijdag goedgekeurd.

Het plan om een digitale kopie van de vingerafdrukken te bewaren op de elektronische identiteitskaart had vertraging opgelopen door de val van de regering in december. Maar in lopende zaken wordt nu alsnog het KB goedgekeurd dat de praktijk mogelijk maakt.

Eind dit jaar komt er een testfase in 25 gemeenten. Dat is in Lokeren, Sint-Genesius-Rode, Waasmunster, Aalst, Wichelen, Lievegem, Oostende, Merelbeke, Berlare, Geraardsbergen, Denderleeuw, Wetteren, Sint-Lievens-Houtem, Leuven, Aat, Charleroi, Frameries, Saint-Ghislain, Colfontaine, Leuze, Komen-Waasten, Sint-Lambrechts-Woluwe, Eupen, Doornik en Brussel.

Het plan om vingerafdrukken op de eID te bewaren kwam van toenmalig minister voor Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en werd een klein jaar geleden goedgekeurd in het parlement. Hij wou aanvankelijk ook een centrale database waar alle vingerafdrukken bewaard werden, maar die kwam er op aandringen van toenmalig staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer niet.

De val van de regering vertraagde de uitvoering van het plan, maar onder Pieter De Crem (CD&V) die sindsdien de taken van Jambon overneemt, wordt het plan nu toch doorgezet. De regering legt daarbij het negatief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) naast zich neer. Intussen trekt het burgerinitiatief Ministry of Privacy al naar het Grondwettelijk hof om de maatregel terug te draaien. Ook zij zijn van oordeel dat de maatregel te ver gaat en in praktijk amper problemen rond identiteitsfraude oplost.

Stil rond negatief advies

Ook de onderzoeksgroep Computer Security and Industrial Cryptography (COSIC) van de KU Leuven ziet de maatregel als overbodig, risicovol en disproportioneel. De groep kwam al in februari tot die conclusie waarop Data News aan het kabinet van De Crem om een reactie vroeg. Op dat moment klonk het dat het kabinet het advies nog niet had gezien.

Data News stelde de vraag opnieuw in juli en augustus, maar kreeg tot op heden geen antwoord op de vraag of het kabinet de bevindingen van COSIC had gelezen en of er rekening wou worden gehouden met de bezwaren of alternatieven voor een opslag van de vingerafdruk.