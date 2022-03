Tesla-topman ElonMusk wil dat de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) het tweetverbod dat het hem in 2018 oplegde, ongedaan maakt.

Dat heeft Musk aan een rechter gevraagd. De topman van de elektrische autofabrikant vindt dat hij belemmerd wordt in zijn recht op vrijheid van meningsuiting.

Musk wil ook dat de rechter de SEC ervan weerhoudt documenten in te zien die gaan over zijn posts op Twitter en de verkoop van aandelen en opties in Tesla, blijkt uit documenten ingediend bij de rechtbank. 'Ik heb nooit gelogen tegen aandeelhouders en dat zou ik nooit doen', aldus Musk in de ingediende verklaring. Musk zei verder het document onder druk te hebben ondertekend 'zodat Tesla zou blijven bestaan'.

De SEC doet momenteel onderzoek naar Musk en zijn broer Kimbal en of zij de beurswet hebben overtreden toen ze eind vorig jaar aandelen in het bedrijf verkochten, zegt een ingewijde tegen persbureau Bloomberg. Kimbal zou daarbij aandelen verkocht hebben voordat Elon ze via een tweet deed zakken. Vorige maand meldde Tesla dat het hieromtrent een dagvaarding had ontvangen van de SEC. De waakhond wilde daarom meer informatie over de processen rond de getroffen schikking over de tweets van Musk. Het gaat om een voortslepende zaak die begon met tweets van Musk in 2018.

Lange voorgeschiedenis

Destijds ontstond een groot schandaal omdat Musk via Twitter had beweerd dat hij overwoog om Tesla van de beurs te halen en dat de financiering daarvoor rond was. Dat bleek niet waar, maar de tweets zorgden wel voor een sterke stijging van het aandeel van Tesla. Musk trof erna een schikking met de toezichthouder. Hij beloofde al zijn tweets die de beurskoers van Tesla kunnen beïnvloeden vooraf door juristen te laten controleren. Hij zou die schikking ondertussen meermaals hebben overtreden. Musk heeft van zijn kant al een zaak gestart waarin hij stelt dat de SEC hem onnodig viseert.De SEC wilde nog niet direct reageren, maar ontkende eerder al dat Musk het doelwit was van een eindeloze en aanhoudende reeks onderzoeken.

