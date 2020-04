Engie kondigde een kleine vijf jaar geleden een IoT-netwerk aan. Het parcours was uitdagender dan eerst gedacht, maar het bedrijf heeft zijn niche gevonden.

"Ik ga er niet flauw over doen. Als ik terugkijk hoe we vijf jaar geleden zijn gestart dan waren we wat naïef in hoe we dit netwerk dachten te commercialiseren, " vertelt Dirk Indigne, CEO en oprichter van Engie M2M.

...

"Ik ga er niet flauw over doen. Als ik terugkijk hoe we vijf jaar geleden zijn gestart dan waren we wat naïef in hoe we dit netwerk dachten te commercialiseren, " vertelt Dirk Indigne, CEO en oprichter van Engie M2M. Engie kondigde in juni 2015 plannen aan voor een goedkoop en wijdreikend netwerk om sensoren te verbinden. "Op dat moment werd IoT als de volgende grote revolutie gezien en we geloven daar nog steeds in. Maar we hebben de nood aan een ecosysteem onderschat, " zegt Indigne. "Het netwerk stond er vrij snel, maar de sensoren op dat netwerk of de software om data te visualiseren en beheren waren ofwel duur of niet klaar. Er was weinig dat industrieel geschikt was." Wat intussen wel lukte was het connecteren van watermeters. Op dit moment zijn er in België veertigduizend meters geconnecteerd, onder meer de helft van Antwerpen en in verschillende kustgemeenten. "De sensor op die meter gaat 16 jaar mee op één batterij, we zijn de enigen die dat kunnen." Maar ook de concurrentie zat niet stil. Proximus volgde hetzelfde jaar nog met een LoRa-netwerk en Orange enkele jaren later met NB-IoT. Licht verschillend, maar beiden op beperkte datacommunicatie gericht. Dat dwong Engie M2M om grondig na te denken over zijn positie. "Hoe onderscheiden we ons van andere netwerken? Daarbij hebben we ons aanbod uitgebreid: we stellen nu oplossingen samen voor de klant, zelf of met partners, in plaats van enkel het netwerk aan te bieden." Intussen heeft het bedrijf zijn niche gevonden: industriële track & trace. Specifiek gericht op grote bedrijven met veel en terugkerend rollend materieel, vaak in verschillende landen. Het gaat daarbij om palletten, rolcontainers, afvalcontainers of glasbakken waarvan bedrijven er duizenden hebben, vaak bewegend tussen verschillende sites of klanten. "Dat opvolgen en meten is voor veel bedrijven problematisch. Voor een koeriersbedrijf is het belangrijk om te weten hoeveel lege rolcontainers het heeft en waar ze staan." Zo wordt de sensor gekoppeld aan indoor positionering met behulp van wifi. Vandaag gebruiken onder meer Airbus, glasfabrikant AGC, Suez, PSA, Total, Michelin en DHL de technologie. De commercialisatie van Engie's Sigfox-netwerk liep moeizaam, maar Indigne maakt zich sterk dat het intussen op gang komt. "We zien er sinds januari vorig jaar zo'n tienduizend actieve connecties per maand bijkomen en zitten nu bijna op tweehonderdduizend actieve verbindingen. Het gaat bovendien bijna allemaal om sensoren in contracten die vijf tot tien jaar lopen, dus echt op lange termijn."