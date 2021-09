De 'slimme' camerabril van Facebook krijgt bij verschillende Europese privacycommissies opmerkingen. Onder meer de helderheid van het 'opnamelampje' zorgt voor vragen;

Facebook lanceerde zo'n twee weken geleden zijn eerste slimme bril, in samenwerking met brillenmaker Ray-Ban. Het 'slimme' aspect zit hem daarbij vooral in het feit dat het een zonnebril is waarmee je kunt filmen. Een beetje vergelijkbaar met de Snapchat Spectacles van enkele jaren terug, dus.

Een camera verborgen in de montuur van Ray-Ban zonnebrillen, uitgegeven door Facebook, dat roept al snel privacyvraagstukken op, en dat is niet anders bij een reeks privacycommissies in de EU die het product te zien kregen. Onder meer de Ierse Data Protection Commission, die verantwoordelijk is voor Facebook-vraagstukken binnen de EU, zegt dat het de techgigant bijkomende demonstraties heeft gevraagd. Punt daarbij is dan vooral het LED-lampje dat oplicht wanneer de camera aan het opnemen is. De commissie wil onder meer weten of dat wel een effectieve manier is om mensen te laten weten dat ze gefilmd worden.

De brillen zijn eerder deze maand uitgekomen, en bestaan uit een zonnebril met twee ingebouwde 5 MP-camera's, en enkele speakers om bijvoorbeeld naar muziek te luisteren. De Ierse regulator noemt het LED-lampje 'bijzonder klein'. Vroege tests door techjournalisten van onder meer The Verge tonen ook aan dat het makkelijk af te plakken is. Nogal wat toestellen kunnen mensen filmen, schrijft de Ierse regulator in een mededeling, 'Maar het is over het algemeen het geval dat de camera of telefoon zichtbaar is als het toestel waarmee opgenomen wordt. Zo weten zij die gefilmd worden wat er gebeurt.' Facebook zegt tegen techsite TechCrunch dat het samenwerkt met regulatoren 'om mensen te helpen begrijpen hoe deze nieuwe technologie werkt.'

Facebook lanceerde zo'n twee weken geleden zijn eerste slimme bril, in samenwerking met brillenmaker Ray-Ban. Het 'slimme' aspect zit hem daarbij vooral in het feit dat het een zonnebril is waarmee je kunt filmen. Een beetje vergelijkbaar met de Snapchat Spectacles van enkele jaren terug, dus. Een camera verborgen in de montuur van Ray-Ban zonnebrillen, uitgegeven door Facebook, dat roept al snel privacyvraagstukken op, en dat is niet anders bij een reeks privacycommissies in de EU die het product te zien kregen. Onder meer de Ierse Data Protection Commission, die verantwoordelijk is voor Facebook-vraagstukken binnen de EU, zegt dat het de techgigant bijkomende demonstraties heeft gevraagd. Punt daarbij is dan vooral het LED-lampje dat oplicht wanneer de camera aan het opnemen is. De commissie wil onder meer weten of dat wel een effectieve manier is om mensen te laten weten dat ze gefilmd worden. De brillen zijn eerder deze maand uitgekomen, en bestaan uit een zonnebril met twee ingebouwde 5 MP-camera's, en enkele speakers om bijvoorbeeld naar muziek te luisteren. De Ierse regulator noemt het LED-lampje 'bijzonder klein'. Vroege tests door techjournalisten van onder meer The Verge tonen ook aan dat het makkelijk af te plakken is. Nogal wat toestellen kunnen mensen filmen, schrijft de Ierse regulator in een mededeling, 'Maar het is over het algemeen het geval dat de camera of telefoon zichtbaar is als het toestel waarmee opgenomen wordt. Zo weten zij die gefilmd worden wat er gebeurt.' Facebook zegt tegen techsite TechCrunch dat het samenwerkt met regulatoren 'om mensen te helpen begrijpen hoe deze nieuwe technologie werkt.'