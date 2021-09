Facebook heeft in samenwerking met Ray-Ban haar eerste slimme bril uitgebracht. Het gaat om een gewone zonnebril met camera die in een twintigtal versies beschikbaar is.

Facebook bevestigde deze zomer nog de samenwerking met Ray-Ban en nu komt het met de formele lancering van Ray-Ban Stories. De bril is verkrijgbaar vanaf 329 euro en komt in verschillende Ray-Ban monturen en glazen, optioneel ook met glazen op sterkte (voor een meerprijs). Hij is te koop in alle Ray-Ban winkels en in sommige landen (VS, VK, Canada, Ierland, Australië en Italië) ook in andere winkels.

Voor dat geld krijg je een zonnebril met twee 5 megapixel camera's vooraan. Ray Ban Stories is uitgerust met microfoons en luidsprekers zodat je naar muziek kan luisteren of foto's en video's kan nemen via spraakbesturing. Opzij is er een aanraakpaneel om bijvoorbeeld het volume aan te passen. In tegenstelling zoals voorlopers als Google Glass gaat het niet om een AR-bril, er is geen head-up display, het is vooral een zonnebril met ingebouwde camera, spraakbesturing en een kleine luidspreker.

De verschillende modellen zijn quasi identiek aan de Ray-Ban monturen, maar met een camera. © Facebook

Privacy

Brillen met camera roepen echter ook wat privacyvragen op. Dat Facebook, notoir voor een eindeloze reeks privacyschendingen, met zo'n toestel komt maakt de situatie er niet beter op.

Het goede nieuws is dat Ray-Ban Stories een klein wit lampje heeft wanneer de camera wordt gebruikt. Dat moet er voor zorgen dat je niet stiekem iemand filmt. Maar onder meer The Verge, dat de bril al kon testen, merkt op dat het een vrij flets lichtje is dat niet altijd opvalt.

Tegelijk lijkt het een koud kunstje om dat lampje af te plakken. Facebook zegt dat dat tegen de gebruiksvoorwaarden is, maar dat houdt iemand die op ongepaste plaatsen wil filmen uiteraard niet tegen. Gezien de brillen gebaseerd zijn op bestaande Ray-Ban monturen is het verschil met een gewone zonnebril dan ook moeilijk te onderscheiden. Het is in theorie technologisch mogelijk om de camera automatisch uit te schakelen als dat lampje wordt afgeplakt, maar voor zover bekend gebeurt dat niet.

© Facebook

Facebook heeft zelf een pagina waar het toelichting geeft over privacy. Zo leren we dat Facebook foto's genomen met het toestel nooit zelf zal gebruiken (los van plaatsen waar je de beelden zelf deelt) en vraagt het bedrijf om de bril niet te gebruiken in kleedkamers, openbare toiletten of religieuze plaatsen, en dat je de wet moet volgen, geen privacy mag schenden en mensen hun voorkeuren moet respecteren. Dingen die privacyregulatoren wereldwijd al meer dan tien jaar van Facebook zelf vragen.

Wie wil een camerabril?

De vraag blijft wel of de wereld storm zal lopen voor de camerabril van Facebook. In tegenstelling tot andere producten zoals haar VR-headset Oculus werkt Facebook hier samen met Ray-Ban, de ene partij voorziet de technologie, de andere het design.

Maar Facebook is verre van de eerste die met zo'n bril komt. Bijna tien jaar geleden, in 2012, kwam Google met Google Glass, maar het product was onvoldoende matuur en gaf omstaanders meer dan eens een ongemakkelijk gevoel door de duidelijk aanwezige camera. Het product faalde en maakt sinds enkele jaren een comeback als een meer zakelijk product.

© Facebook

Mooi afgekeken

Ook Snapchat bracht in 2016 al een slimme bril uit, met meer discrete camera maar zonder succes. Het bedrijf deed een tweede poging in 2018, maar voorlopig met vergelijkbare resultaten. Vermoedelijk heeft Facebook het idee van haar Ray-Ban Stories dan ook netjes gekopieerd van concurrent Snapchat. Net zoals het ooit de stories op Instagram kopieerde van datzelfde Snapchat. Intussen kwam ook Huawei in 2020 met een slimme bril, de X Gentle Monster Eyewear.

De vraag blijft dus of het Facebook wel lukt waar anderen niet in slaagen. Het product in partnerschap met Ray-Ban te lanceren en 'Facebook' niet in de productnaam te verwerken, kan de doorsnee consument misschien wel overtuigen dat het om een zonnebril met technologie gaat, in plaats van technologie in de vorm van een zonnebril. Maar de mislukte voorgangers en de afkeer van stiekeme camera's in combinatie met Facebook's slechte privacyreputatie zijn waarschijnlijk de grootste te overwinnen obstakels.

