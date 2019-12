De EU staat cryptogeld als betalingswijze niet toe totdat "de risico's, de regels en het toezicht naar behoren zijn vastgesteld en aangepakt". Dat schrijven de EU-ministers van Financiën in een gezamenlijke verklaring waarin ze wel erkennen dat 'stablecoins' mogelijkheden bieden voor goedkope en snelle, vooral grensoverschrijdende, betalingen.

Volgens de ministers zijn er zonder wettelijke maatregelen risico's met cryptogeld voor zowel consumenten en beleggers als voor de financiële en monetaire stabiliteit. Ook maken ze zich zorgen over misbruik van het virtuele systeem, zoals fraude, witwassen en financiering van terrorisme.

Facebook wil volgend jaar graag de libra lanceren. Deze 'stablecoin' wordt gekoppeld aan een korf grote internationale munten zodat die minder grote schommelingen maakt als de bitcoin en daardoor beter geschikt moet zijn voor dagdagelijkse transacties. De Franse minister van Financiën zei in september dat de libra het financiële gezag van regeringen in gevaar zal brengen. Diezelfde maand zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis nog dat hij uitleg aan Facebook had gevraagd over de munt. Zonder de libra bij naam te noemen, zeggen de EU-ministers nu in hun verklaring dat "sommige recente, mondiale projecten onvoldoende informatie hebben verstrekt over de wijze waarop zij precies die risico's denken te beheren".