Het Europees Comité voor Systeemrisico's (de ESRB) heeft een voorstel uitgeschreven voor een raamwerk waarin verschillende autoriteiten binnen de EU kunnen samenwerken rond grote cyberincidenten.

Bedoeling daarvan is om een antwoord te bieden op grote aanvallen waarbij organisaties in meerdere landen tegelijk betrokken raken. De ESRB of European Systemic Risk Board is een onafhankelijk EU-orgaan dat onder meer de financiële sector stabiel moet houden. De organisatie ziet nu een belangrijke dreiging in cyberaanvallen. In een persbericht vraagt het dat de verschillende toezichthouders binnen de EU werken aan een raamwerk rond op cyberincidenten.

'Dat zal een effectief en gecoördineerd antwoord op het niveau van de EU ondersteunen in het geval van een groot cyberincident dat over de grenzen heen gaat en dat een systemische impact kan hebben op de financiële sector van de Unie', aldus de ESRB. In zijn advies geeft de organisatie ook aan dat er mogelijk nog operationele en wettelijke hindernissen moeten worden bekeken die zo'n pan-Europees raamwerk in de weg staan.

Het advies komt er na een reeks aanvallen op Europese instellingen, waaronder het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europese Bankenautoriteit (EBA). Ook een reeks europarlementariërs en Europese Commissarissen kregen al te maken met cyberaanvallen.

