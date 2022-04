Er komt over enkele jaren een universele oplader voor kleine en middelgrote elektronische toestellen op de Europese markt. Dat is zeker, nu na de lidstaten ook het Europees Parlement zich achter het voorstel van de Commissie heeft geschaard.

In de toekomst zullen alle smartphones, tablets, hoofdtelefoons en andere elektronica met een USB-C-poort uitgerust moeten zijn, waarop een uniek type oplader zal passen.

De commissie Interne Markt en Consumentenbescherming van het Parlement heeft met een grote meerderheid van 43 stemmen voor en 2 tegen het voorstel van de Commissie goedgekeurd. Elektronische toestellen als mobiele telefoons, tablets, digitale camera's, hoofdtelefoons, draagbare videoconsoles en draagbare luidsprekers zullen allemaal op dezelfde oplader aangesloten moeten kunnen worden. Enkel voor toestellen die te klein zijn om met een USB-C-poort uitgerust te worden - zoals smartwatches - wordt een uitzondering voorzien.

De nieuwe Europese wetgeving zal voor alle producenten gelden. Dus ook voor Apple, dat sinds 2012 zijn eigen Lightning-poort en -adapter gebruikt. Dat zal het nog steeds kunnen doen, maar het zal ook een USB-C-poort moeten voorzien op zijn toestellen.

Elektronisch afval

In het Parlement wordt niet enkel het gebruiksgemak voor de consument benadrukt, maar ook het feit dat er minder elektronisch afval gegenereerd zal worden als toestellen niet langer met een oplader moeten worden verkocht. Dankzij de universele oplader zal een oude kabel namelijk hoe dan ook aangesloten kunnen worden op een nieuw toestel.

'In Europa wordt elk jaar 11.000 tot 13.000 ton elektronisch afval gegenereerd. Een universele oplader zal dan ook iedereen ten goede komen', zegt de Maltese rapporteur Alex Agius Saliba. 'Het zal het leefmilieu helpen, het hergebruik van oude elektronica bevorderen, geld uitsparen en onnodige kosten en ongemak voor bedrijven en consumenten vermijden.'

In het kader van het Commissievoorstel vraagt het Parlement om duidelijke labels op de verpakking van elk toestel, die aangeven hoe het opgeladen kan worden en of de verpakking een oplader bevat. Eens de plenaire vergadering van het Parlement over het voorstel heeft gestemd, kunnen de finale onderhandelingen met de lidstaten van start gaan.

Sinds 2009

De verplichting van een universele oplader is iets wat al tien jaar in de maak is. Aanvankelijk koos Europa voor een meer vrijwillige aanpak door de sector, waardoor ongeveer alle telefoonmakers overstapten naar micro-usb en later de snellere en krachtigere usb-C standaard.

Tegen 2014 werd er nagedacht over een richtlijn die meer dwingend is naar toestelmakers. Al gaat het in praktijk vooral over Apple, dat nog steeds haar eigen aansluiting hanteert. Vorig jaar werd uiteindelijk gekeken naar welke standaard ging gebruikt worden, waarbij usb-C toen al de grootste kanshebber was.

