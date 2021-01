Synchroniseert ook bij u de Coronalert-app niet meer? Het probleem is bekend en zou snel opgelost moeten zijn.

Wie de Coronalert-app geïnstalleerd heeft, was het misschien ook opgevallen. Sinds enkele dagen worden wel de dagelijkse coronacijfers nog bijgewerkt, maar bij heel wat gebruikers niét de zogeheten 'blootstellingschecks'. Bij heel wat gebruikers dateert de dagelijkse update al van 5 of 6 januari, zo kon ook de Data News redactie zelf vaststellen. Het is nochtans aan de hand van die gegevens dat de app uw besmettingsrisico inschat.

"Het probleem is bekend en wordt opgelost", zo reageert Belgisch hoogleraar Bart Preneel die mee aan de wieg stond van de Belgische corona-app. "Het probleem is ontstaan door de aankoppeling met de 10 andere Europese landen", legt Preneel uit aan Data News. Sinds 6 januari 'praat' onze corona-app nu met de andere corona-apps van tien Europese landen, waardoor ook contacten in het buitenland worden geregistreerd.

"Dat heeft als gevolg dat een download van die database nu 1 megabyte bedraagt, waar dat voordien enkele tientallen kilobytes was. Onze app werkt met een time-out. Wanneer de gegevens niet snel genoeg ingeladen worden in de app, wordt de download automatisch stopgezet. We hebben de time-out waarde meteen aangepast, maar dan nog raakt de download in veel gevallen niet tot op de toestellen. Een nieuwe bijgewerkte versie van de Coronalert-app lost het probleem helemaal op. Die nieuwe versie is klaar, maar moet nu nog door de app stores goedgekeurd worden. We hopen dat Google dat in de komende uren al doet", aldus Preneel.

