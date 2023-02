Medewerkers van de Europese Commissie mogen niet langer TikTok op hun persoonlijke toestellen of werktelefoons hebben. Het zou om een beveiligingsmaatregel gaan.

De Europese Commissie stelt het verbod in uit vrees voor de security rond het van oorsprong Chinese platform. Medewerkers moeten de filmpjesapp van hun werktelefoons verwijderen, en als ze persoonlijke gadgets voor hun werk gebruiken, moet de app ook daar worden weggehaald. Willen ze echt niet zonder TikTok, dan moeten ze hun werk-apps van die persoonlijke telefoon halen (zodat de twee niet hetzelfde toestel delen). Dat zegt de Commissie op een persconferentie. De regels gaan in tegen 15 maart, zo schrijft Politico.

Het is de eerste keer dat de Europese Commissie het gebruik van een app op zijn apparaten verbiedt. De filmpjes-app, die eigendom is van het Chinese bedrijf ByteDance, loopt al langer in het vizier van westerse overheden. Zo wordt gevreesd dat Peking toegang heeft tot de gegevens van de gebruikers. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verbood eerder al TikTok op de diensttelefoons van parlementsleden en hun medewerkers.

Canada

Ook Canada heeft deze week aangekondigd dat het een onderzoek start naar Tiktok. Het gaat om een privacy-onderzoek dat 'volgt op rechtszaken in de VS en Canada, die inmiddels zijn beslecht, en talrijke berichten in de media', aldus de privacycommissaris. De autoriteiten willen nagaan of 'TikTok toestemming heeft verkregen voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie'.

