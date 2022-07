De Franse satellietoperator Eutelsat heeft een principeakkoord bereikt met zijn Britse concurrent OneWeb over een fusie. Hiermee ontstaat een belangrijke rivaal voor Starlink van het Amerikaanse SpaceX.

Volgens het principeakkoord krijgt OneWeb de helft van de aandelen van Eutelsat. Die laatste blijft op de beurs van Parijs genoteerd, en zal ook een notering aanvragen op de London Stock Exchange. De deal is zo'n 3,4 miljard dollar waard, schrijft persagentschap Bloomberg.

Door samen te gaan krijgt Eutelsat 'een unieke marktpositie', luidt het, die 1,5 miljard euro extra inkomsten kan opleveren. Daarnaast zijn er nog kostensynergieën. In de nieuwe raad van bestuur zetelen de voorzitter en CEO van Eutelsat, naast de CEO van OneWeb. Het is niet duidelijk of de Franse en Britse overheden, die elk een belang hebben in hun satellietbedrijf, een zitje krijgen in de raad van bestuur. Het Verenigd Koninkrijk zal wel over een vetorecht kunnen beschikken met betrekking tot strategische beslissingen, zoals bijvoorbeeld over de locatie van de activiteiten.

Het fusiebedrijf combineert de geostationaire telecomsatellieten van Eutelsat met de satellieten van OneWeb die zich in een lage baan om de aarde bevinden. Eutelsat baat 35 geostationaire telecomsatellieten uit. OneWeb heeft van de in totaal 648 satellieten die hun constellatie telt er al 428 in een lage baan gebracht voor breedband internet. Het bedrijf wil zo hogere snelheden dan voorheen aanbieden, maar ook de latency - de vertraging van data - beperken.

De fusie van Eutelsat en OneWeb is dan ook in de eerste plaats belangrijk voor die regio's waar geen glasvezelkabels of andere breedbandvoorzieningen te vinden zijn. Maar beide partijen zien ook brood in nieuwe markten zoals internet in de wagen. De nieuwe gigant gaat concurreren met Starlink van Elon Musk en met de toekomstige Kuiper-constellatie van Jeff Bezos.

Volgens het principeakkoord krijgt OneWeb de helft van de aandelen van Eutelsat. Die laatste blijft op de beurs van Parijs genoteerd, en zal ook een notering aanvragen op de London Stock Exchange. De deal is zo'n 3,4 miljard dollar waard, schrijft persagentschap Bloomberg.Door samen te gaan krijgt Eutelsat 'een unieke marktpositie', luidt het, die 1,5 miljard euro extra inkomsten kan opleveren. Daarnaast zijn er nog kostensynergieën. In de nieuwe raad van bestuur zetelen de voorzitter en CEO van Eutelsat, naast de CEO van OneWeb. Het is niet duidelijk of de Franse en Britse overheden, die elk een belang hebben in hun satellietbedrijf, een zitje krijgen in de raad van bestuur. Het Verenigd Koninkrijk zal wel over een vetorecht kunnen beschikken met betrekking tot strategische beslissingen, zoals bijvoorbeeld over de locatie van de activiteiten.Het fusiebedrijf combineert de geostationaire telecomsatellieten van Eutelsat met de satellieten van OneWeb die zich in een lage baan om de aarde bevinden. Eutelsat baat 35 geostationaire telecomsatellieten uit. OneWeb heeft van de in totaal 648 satellieten die hun constellatie telt er al 428 in een lage baan gebracht voor breedband internet. Het bedrijf wil zo hogere snelheden dan voorheen aanbieden, maar ook de latency - de vertraging van data - beperken. De fusie van Eutelsat en OneWeb is dan ook in de eerste plaats belangrijk voor die regio's waar geen glasvezelkabels of andere breedbandvoorzieningen te vinden zijn. Maar beide partijen zien ook brood in nieuwe markten zoals internet in de wagen. De nieuwe gigant gaat concurreren met Starlink van Elon Musk en met de toekomstige Kuiper-constellatie van Jeff Bezos.