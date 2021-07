De Belgische identiteitsapp Itsme haalt 24,7 miljoen euro op bij bestaande aandeelhouders en de Federale Participatie- Investeringsmaatschappij (FPIM). Met dat geld hoopt Itsme een belangrijke Europese rol te gaan spelen.

De Itsme-app werd in 2017 ontwikkeld door het consortium Belgian Mobile ID, dat de zeven Belgische marktleiders uit de bank- en telecommunicatiesector verenigt: Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC/KBC & ING enerzijds en Orange Belgium, Proximus en Telenet anderzijds. Sinds 2018 is Itsme door de Belgische overheid als digitale identiteit erkend en wordt de dienst door heel wat federale en regionale overheidsdiensten ingezet voor identificatie, authenticatie en goedkeuring. Zo kun je met Itsme inloggen op pakweg Tax-on-Web of Mijn Burgerprofiel, maar evengoed in de pas voorgestelde CovidSafe.be-app.

Europese erkenning is al op zak

Sinds december 2019 heeft Itsme ook een erkenning op Europees niveau op zak, en dat is waar de nieuwe kapitaalronde in kadert. De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) - een overheidsfonds - investeert 14,5 miljoen euro in verwerft daarmee ook 20% van de aandelen. Behalve Orange investeren de zes andere bestaande aandeelhouders ook elk 1,7 miljoen, wat de totale kapitaalverhoging op 24,7 miljoen euro brengt.

Itsme is al in Luxemburg actief en kondigde eind vorig jaar ook aan dat het naar Nederland trekt.

'De app heeft alle troeven in handen om ook Europees een rol te spelen. Gezien het strategisch belang van Itsme voor de overheid én onze ambitie om Belgische kampioenen met internationale ambities te ondersteunen, is het niet meer dan logisch dat we hier mee rond de tafel schuiven', zegt Tom Feys, Chief Investment Officer van de FPIM. De vorige kapitaalronde dateert van april 2018. Toen brachten de bestaande aandeelhouders - ook toen met uitzondering van Orange - samen een bedrag van 13,4 miljoen euro in.

In België telt de Itsme-app ondertussen 3,5 miljoen gebruikers. Elke dag komen er gemiddeld een 3.500 extra gebruikers bij. De Belgische overheid verlengde dit jaar nog de samenwerking voor de komende drie jaar. 'Een zeer mooi voorbeeld van een geslaagd publiek-privaat partnerschap. Door de toetreding van de FPIM wordt dit ook gereflecteerd in onze aandeelhoudersstructuur', besluit CEO Stephanie De Bruyne.

De Itsme-app werd in 2017 ontwikkeld door het consortium Belgian Mobile ID, dat de zeven Belgische marktleiders uit de bank- en telecommunicatiesector verenigt: Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC/KBC & ING enerzijds en Orange Belgium, Proximus en Telenet anderzijds. Sinds 2018 is Itsme door de Belgische overheid als digitale identiteit erkend en wordt de dienst door heel wat federale en regionale overheidsdiensten ingezet voor identificatie, authenticatie en goedkeuring. Zo kun je met Itsme inloggen op pakweg Tax-on-Web of Mijn Burgerprofiel, maar evengoed in de pas voorgestelde CovidSafe.be-app.Sinds december 2019 heeft Itsme ook een erkenning op Europees niveau op zak, en dat is waar de nieuwe kapitaalronde in kadert. De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) - een overheidsfonds - investeert 14,5 miljoen euro in verwerft daarmee ook 20% van de aandelen. Behalve Orange investeren de zes andere bestaande aandeelhouders ook elk 1,7 miljoen, wat de totale kapitaalverhoging op 24,7 miljoen euro brengt.Itsme is al in Luxemburg actief en kondigde eind vorig jaar ook aan dat het naar Nederland trekt.'De app heeft alle troeven in handen om ook Europees een rol te spelen. Gezien het strategisch belang van Itsme voor de overheid én onze ambitie om Belgische kampioenen met internationale ambities te ondersteunen, is het niet meer dan logisch dat we hier mee rond de tafel schuiven', zegt Tom Feys, Chief Investment Officer van de FPIM. De vorige kapitaalronde dateert van april 2018. Toen brachten de bestaande aandeelhouders - ook toen met uitzondering van Orange - samen een bedrag van 13,4 miljoen euro in.In België telt de Itsme-app ondertussen 3,5 miljoen gebruikers. Elke dag komen er gemiddeld een 3.500 extra gebruikers bij. De Belgische overheid verlengde dit jaar nog de samenwerking voor de komende drie jaar. 'Een zeer mooi voorbeeld van een geslaagd publiek-privaat partnerschap. Door de toetreding van de FPIM wordt dit ook gereflecteerd in onze aandeelhoudersstructuur', besluit CEO Stephanie De Bruyne.