Facebook ziet zich genoodzaakt zijn plannen rond Libra te herzien. Het bekijkt momenteel een systeem waar ook digitale versies van bestaande munten zoals de euro of de dollar, worden ingevoegd. De Libra Association, die voor Facebooks cryptoplannen werd opgericht, blijft wel bestaan.

In juni van vorig jaar onthulde Facebook zijn idee om een eigen digitale munt uit te brengen, de Libra,waarmee je onder meer via de verschillende sociale media van de techgigant geld naar vrienden en familie kon sturen. Het bedrijf richtte daarvoor de Libra Association op, met partners als Lyft, Shopify en Spotify, en werkte aan een eigen digitale portefeuille, genaamd Calibra, om die cryptomunten te beheren.

Die plannen werden echter niet met veel enthousiasme onthaald, vooral dan door regulatoren. Overheden van verschillende landen, waaronder de EU, VS, India en China spraken zich uit tegen de munt en waarschuwden voor de financiële stabiliteit van de wereldeconomie. Ze maakten zich onder meer zorgen over de decentrale munt als een betaalmiddel voor het witwassen van geld of het financieren van terroristen.

Dat zette enkele van de partners, zoals PayPal, Visa en Mastercard, ertoe aan om terug uit die Libra Association te stappen. Het leek er dan ook op dat de Libra niet echt van de grond zou komen. Om onder meer die regulatoren te overhalen, zou Libra nu een breder betaalnetwerk worden, dat ook traditionele munten van centrale banken, zoals de euro en de dollar, ondersteunt. Dat schrijven techsite The Information en nieuwsorganisatie Bloomberg. De uitrol van de portefeuille wordt ook met enkele maanden uitgesteld.

Facebook ontkent wel dat het project afgezegd wordt. "De Libra Association heeft zijn doel niet veranderd om een wettelijk onderbouwd globaal betalingsnetwerk te bouwen," zegt Dante Disparte, die aan het hoofd staat van Policy and Communications bij de Libra Association in een mededeling.

