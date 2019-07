Op een hoorzitting in de Amerikaanse senaat heeft Facebook zijn plannen voor libra, een eigen cryptomunt, uit de doeken gedaan. Het bedrijf zegt zich aan alle regels te willen houden, maar lijkt niet veel vertrouwen te oogsten.

Op de hoorzitting in de bankencommissie in de Amerikaanse senaat werd dinsdag David Marcus, die bij Facebook aan het hoofd staat van het libra-project, uitgehoord over de plannen van het bedrijf. Facebook maakte enkele weken geleden bekend dat het een eigen munt wil uitbrengen, gebaseerd op blockchaintechnologie. Een cryptomunt, dus, vergelijkbaar met bijvoorbeeld bitcoin of ethereum.

