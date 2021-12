Andrew Bosworth, een van de topmensen binnen Facebook en Meta, zegt in een interview dat desinformatie rond corona of politiek een maatschappelijk probleem is, in plaats van iets dat wordt uitvergroot door sociale media. Al horen daar wel stevige opmerkingen bij.

Bosworth werkt al sinds de beginjaren voor Facebook en focust momenteel vooral op hardware. Volgend jaar wordt hij CTO van Meta, het koepelbedrijf achter Facebook en haar dochter/zusterbedrijven. In een interview met Axios/HBO wuift hij weg dat Facebook de oorzaak van de huidige problemen rond desinformatie zijn, onder meer rond corona, vaccinatie en politiek.

'Individuele mensen zijn diegenen die kiezen om iets wel of niet te geloven. Zij zijn degenen die kiezen om iets wel of niet te delen,' aldus Bosworth. Hij zegt onder meer dat het aan hen is om te kiezen of ze luisteren naar officiële informatie, of naar minder betrouwbare bronnen verspreid door vrienden en familie. 'Dat is hun keuze, ze mogen dat doen. Je hebt een probleem met die mensen, niet met Facebook.' Hij voegt er ook aan toe dat Facebook een van de grootste campagnes ter wereld voerde om gebruikers te wijzen naar officiële informatie in hun land.

Maar die uitspraken verdienen stevige kanttekeningen en tonen opnieuw hoe Facebook problemen veroorzaakt of versterkt door haar platform graag wegzet als bredere problemen waar het geen verantwoordelijkheid in heeft.

Zo is de afgelopen jaren meermaals gebleken dat Facebook veel te laat ingrijpt bij problemen. In 2016 zag het niet dat er vanuit Rusland op haar platform werd geadverteerd met desinformatie die de Amerikaanse verkiezingen hinderde. Maar ook vandaag weigert het om uitspraken of advertenties van politici te beperken als daar feitelijke onjuistheden worden verspreid. Het bedrijf slaagt er ook niet in om politieke advertenties voldoende te herkennen, bleek vorige week nog uit een onderzoek mede uitgevoerd door de KU Leuven.

Bosworth argumenteert ook dat iedereen zijn mening mag hebben. 'Ik voel me niet goed bij de gedachten dat ze geen stem hebben omdat ik het niet leuk vind wat ze zeggen,' zegt hij aan Axios. Al verdient ook dat een nuance, want Facebook censureert wel degelijk onderzoeksprojecten die op eigen houtje data verzamelen om advertenties op het platform te bestuderen. Tegelijk had het bedrijf lange tijd een soort VIP-lijst van mensen die de regels mochten blijven overtreden zonder dat Facebook ingreep. Intussen blijkt ook dat er op Facebook veel meer interactie is met posts die desinformatie bevatten.

Opnieuw framen als algemeen probleem

Daarbij moeten we ook toevoegen dat dit een gekende modus operandi van Facebook is. Toen begin dit jaar data van 500 miljoen gebruikers circuleerden, illegaal verzameld op Facebook, stelde Data News vast dat het bedrijf al jaren eerder werd geïnformeerd over dat probleem, maar het geen prioriteit gaf. Een interne mail die onze redactie toen per ongeluk ontving, stelt zwart op wit dat Facebook dergelijke incidenten wil framen als sectorprobleem, iets wat regelmatig gebeurt.

In weze doet Bosworth nu hetzelfde: het feit dat het makkelijker is dan ooit om desinformatie met grote groepen mensen te delen, terwijl Facebook te weinig controle uitvoert op haar platform, wordt weggezet als een maatschappelijk probleem.

