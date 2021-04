Ségolène Martin, CEO van Kantify, werd genomineerd voor de Young ICT Lady of the Year in 2017. 'Mijn traject toont dat ICT niet alleen toegankelijk is voor wie computerwetenschappen gestudeerd heeft.'

Ségolène Martins passie voor IT ontwikkelde zich stelselmatig. Ze volgde geen technische opleiding, maar studeerde politieke wetenschappen en behaalde een MBA. 'In het begin van mijn loopbaan was ik vooral bezig met innovatie, waardoor ik in contact kwam met verschillende vormen van technologie', zegt Ségolène Martin. In 2015 richtte ze Kantify op, dat AI-oplossingen ontwikkelt voor bedrijven en vooral actief is in de gezondheidssector. Het bedrijf kondigde een wereldprimeur aan voor het voorspellen van hartritmestoornissen en lanceerde onlangs een baanbrekende AI-technologie voor farmaceutische ontdekkingen.

De nominatie voor Young ICT Lady of the Year gaf Ségolène Martin als CEO van Kantify zichtbaarheid en de opportuniteit om nieuwe mensen te ontmoeten, zowel bij de jury als bij haar medegenomineerden. 'Ik vond het indrukwekkend hoe vrouwen op jonge leeftijd al zo ver geraakt waren in hun carrière. Dat was verrijkend. Tegelijk was de nominatie ook een erkenning voor mijn persoonlijke en professionele prestaties.'

Vrijheid

De voorbije jaren groeide Kantify sterk. Het team breidde uit terwijl de mogelijkheden van AI beter bekend raakten. Ségolène houdt van haar vrijheid als entrepreneur. 'Ik kan een omgeving creëren waarin ik me omring met medewerkers die mijn waarden, werkethiek en ambities delen. Dat is ook mijn advies aan toekomstige entrepreneurs. Stel jezelf de vraag wat je belangrijk vindt en wat je bereid bent te doen om die ambities te bereiken. Ik kom iedere dag tevreden naar mijn werk omdat ik kan doen wat ik wil. Kantify gebruikt artificiële intelligentie om applicaties te bouwen voor de gezondheidszorg. Het is fantastisch om via AI het leven van mensen te verbeteren.'

Lees ook: De algoritmes van Kantify moeten marketing intelligent maken

Ze geniet ook van de reis die ze aflegt. 'Kantify is een dynamische start-up. De AI-oplossingen evolueren snel. De context waarin we werken, is opwindend. We bouwen aan een langetermijnstrategie, maar ervaren iedere dag nieuwigheden.'

Grotere vijver

Het rekruteren van talent is volgens haar de grootste uitdaging voor de IT-sector. 'Er is veel vraag naar geschikte medewerkers en die moeten opgeleid worden, niet alleen aan de universiteit, maar ook op het werk. Als we België op de kaart willen houden, moeten we meer investeren in training.' Ze pleit ook voor meer diversiteit. 'En dan heb ik het niet alleen over vrouwen. Diversiteit helpt bedrijven om de vijver van kandidaten te vergroten.'

'Meer dan tien procent van de oprichters van AI-bedrijf zijn vrouw. Dat is meer dan ik verwachtte'

Hoewel vrouwen in de ICT nog altijd in de minderheid zijn, ziet Ségolène Martin een positieve evolutie. 'Ik heb tijdens de AI-week geleerd dat meer dan tien procent van de oprichters van AI-bedrijven vrouw zijn. Dat is meer dan ik verwachtte. Initiatieven als Young ICT Lady en ICT Woman zijn belangrijk. Ze bewijzen dat het als vrouw mogelijk is om een carrière uit te bouwen als entrepreneur. En het helpt om meer vrouwen aan te trekken. Tegelijk toont mijn traject ook dat ICT niet alleen toegankelijk is voor wie computerwetenschappen gestudeerd heeft, maar ook voor mensen met een andere achtergrond. Dat is een belangrijke boodschap.' Een groot deel van haar vrije tijd gaat naar haar kleuter. 'Ik hou van de natuur en maak graag lange wandelingen in het bos. Dat is in coronatijden een goede tijdsbesteding.'

Ségolène Martins passie voor IT ontwikkelde zich stelselmatig. Ze volgde geen technische opleiding, maar studeerde politieke wetenschappen en behaalde een MBA. 'In het begin van mijn loopbaan was ik vooral bezig met innovatie, waardoor ik in contact kwam met verschillende vormen van technologie', zegt Ségolène Martin. In 2015 richtte ze Kantify op, dat AI-oplossingen ontwikkelt voor bedrijven en vooral actief is in de gezondheidssector. Het bedrijf kondigde een wereldprimeur aan voor het voorspellen van hartritmestoornissen en lanceerde onlangs een baanbrekende AI-technologie voor farmaceutische ontdekkingen. De nominatie voor Young ICT Lady of the Year gaf Ségolène Martin als CEO van Kantify zichtbaarheid en de opportuniteit om nieuwe mensen te ontmoeten, zowel bij de jury als bij haar medegenomineerden. 'Ik vond het indrukwekkend hoe vrouwen op jonge leeftijd al zo ver geraakt waren in hun carrière. Dat was verrijkend. Tegelijk was de nominatie ook een erkenning voor mijn persoonlijke en professionele prestaties.'De voorbije jaren groeide Kantify sterk. Het team breidde uit terwijl de mogelijkheden van AI beter bekend raakten. Ségolène houdt van haar vrijheid als entrepreneur. 'Ik kan een omgeving creëren waarin ik me omring met medewerkers die mijn waarden, werkethiek en ambities delen. Dat is ook mijn advies aan toekomstige entrepreneurs. Stel jezelf de vraag wat je belangrijk vindt en wat je bereid bent te doen om die ambities te bereiken. Ik kom iedere dag tevreden naar mijn werk omdat ik kan doen wat ik wil. Kantify gebruikt artificiële intelligentie om applicaties te bouwen voor de gezondheidszorg. Het is fantastisch om via AI het leven van mensen te verbeteren.' Ze geniet ook van de reis die ze aflegt. 'Kantify is een dynamische start-up. De AI-oplossingen evolueren snel. De context waarin we werken, is opwindend. We bouwen aan een langetermijnstrategie, maar ervaren iedere dag nieuwigheden.' Het rekruteren van talent is volgens haar de grootste uitdaging voor de IT-sector. 'Er is veel vraag naar geschikte medewerkers en die moeten opgeleid worden, niet alleen aan de universiteit, maar ook op het werk. Als we België op de kaart willen houden, moeten we meer investeren in training.' Ze pleit ook voor meer diversiteit. 'En dan heb ik het niet alleen over vrouwen. Diversiteit helpt bedrijven om de vijver van kandidaten te vergroten.' Hoewel vrouwen in de ICT nog altijd in de minderheid zijn, ziet Ségolène Martin een positieve evolutie. 'Ik heb tijdens de AI-week geleerd dat meer dan tien procent van de oprichters van AI-bedrijven vrouw zijn. Dat is meer dan ik verwachtte. Initiatieven als Young ICT Lady en ICT Woman zijn belangrijk. Ze bewijzen dat het als vrouw mogelijk is om een carrière uit te bouwen als entrepreneur. En het helpt om meer vrouwen aan te trekken. Tegelijk toont mijn traject ook dat ICT niet alleen toegankelijk is voor wie computerwetenschappen gestudeerd heeft, maar ook voor mensen met een andere achtergrond. Dat is een belangrijke boodschap.' Een groot deel van haar vrije tijd gaat naar haar kleuter. 'Ik hou van de natuur en maak graag lange wandelingen in het bos. Dat is in coronatijden een goede tijdsbesteding.'