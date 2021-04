Wie onbewust slachtoffer werd van de Emotet-malware, kan dat voortaan opzoeken via de Have I been Pwned database.

Nadat het platleggen van een enorm netwerk van gekaapte pc's begin dit jaar, en de volledige vernietiging afgelopen weekend, deelt de FBI vier miljoen mailadressen van slachtoffers met Have I Been Pwned (HIBP), een database waar mensen kunnen nagaan of hun mailadres en/of wachtwoord ooit bij een datalek betrokken raakte.

Dat is opmerkelijk, want HIPB is een privé-initiatief van securityspecialist Troy Hunt, die zo data van vier miljoen mensen ontvangt. Maar het moet ook gezegd worden dat de database van Hunt de afgelopen tien jaar is uitgegroeid tot een autoriteit op vlak van datalekken. Data News interviewde de man achter de site in 2017. Dat mensen op die manier kunnen nagaan of ze slachtoffer waren, is mogelijk een stuk efficiënter dan dat de FBI ze zelf contacteert.

Sinds 2014

Emotet is een spamnetwerk dat sinds 2014 actief was en waarbij de malware via mail werd verspreid. Op die manier zijn zo'n 4.324.770 mailadressen verzameld. Eerder maakte de Nederlandse politie de gegevens al doorzoekbaar. Maar gezien het om gebruikers uit alle hoeken van de wereld gaat, heeft een opzoekfunctie bij Have I Been Pwnd mogelijk meer impact.

