Filip Michiels, Chief Information Officer bij TUI (Western Region), is donderdagavond door Data News uitgeroepen tot CIO of the Year. Ook twee ICT-projecten kregen een award toebedeeld.

Filip Michiels volgt Erwin Verstraelen (Port of Antwerp) op als CIO of the Year. Dat maakte Data News donderdagavond bekend op het CIO of the Year event. Filip Michiels haalde het van Koen Van Loo (Renson) en is de twaalfde CIO in de 'hall of fame'. Het is de redactie die de shortlist bepaalt. De uiteindelijke winnaar werd bepaald door de lezers van Data News die online konden stemmen, en een professionele jury bestaande uit academici, ex-winnaars en IT-prominenten.

Met Filip Michiels kiest de jury voor een CIO in een sector die meer dan ooit in beweging is en waar digitalisering enerzijds een gigantische bedreiging vormt en anderzijds een grote opportuniteit biedt. Filip grijpt die opportuniteit aan om TUI om te vormen naar een digitale speler die meer aanbiedt dan traditionele pakketreizen en meer inzet op 'travel experiences'. Filip gelooft sterk in enterprise architecture en werkt al meer dan drie jaar aan de technische fundamenten die nodig zijn om de digitale transformatie bij TUI te kunnen realiseren. "TUI wil een platform worden, IT is daar de hefboom voor en Filip Michiels is de juiste persoon om die ambities verder te realiseren", zo vatte Kristof Van der Stadt, hoofdredacteur van Data News, het oordeel van de jury samen.

Met de CIO of the Year award wil Data News een CIO lauweren voor zijn of haar realisaties, visie, strategisch inzicht, leiderschapskwaliteiten en persoonlijkheid. Hij of zij moet er in slagen om IT te aligneren met de bedrijfsstrategie, IT als nieuwe business driver te positioneren en de digitale transformatie van het bedrijf mee aan te sturen of te bespoedigen. "IT is in bijna elke stap van onze customer journey belangrijk. Van het boeken, voor die klant op vakantie vertrekt, tot de nabeleving. Wij zijn dan ook meer een IT-bedrijf aan het worden. We hebben al die content, maar daar kunnen zeker nog meer IT-oplossingen rond komen", aldus Michiels.

Ook twee winnende ICT-projecten

Daarnaast ging Data News ook op zoek naar twee winnaars voor de interessantste ICT-projecten - voor de 27ste keer al trouwens. Uit de vele inzendingen maakte de Data News redactie een eerste selectie, waarbij acht projecten weerhouden werden: vier kleine en vier grote projecten. Voor die acht projecten moesten de deelnemers zelf hun case verdedigen, waarna de jury vragen kon stellen.

In de categorie 'Small Projects' koos de jury na stemming voor Route 1700 van DP World Antwerp. DP World Antwerp is een zogenaamd containeroverslagbedrijf in de haven van Antwerpen. Als onderdeel van de DP World groep baat DP World Antwerp de Antwerp Gateway terminal aan het Deurganckdok uit. Route 1700 is een app (zowel iOS als Android) die het bedrijf samen met The Reference, Ferrologic, Software AG en Microsoft (Azure) ontwikkelde om de truckers en dispatchers efficiënter te laten communiceren. In de app - de 1700 in Route 1700 verwijst overigens naar kaai 1700 - wordt de volledige flow op de containerterminal gedigitaliseerd. De app toont truckers letterlijk de te volgen weg op de terminal en bevordert de efficiëntie voor zowel de bestuurders als de terminal-operatoren. In de app worden data analytics in real time ingezet om de trucker te helpen in de stappen die hij moet doorlopen op de terminal. Ook de verplichte veiligheidsinstructies worden via de app gepusht, wat opnieuw administratieve vereenvoudiging betekent en de wachttijd voor de chauffeur op de terminal reduceert.

Bij de 'Large Projects' kwam het LBLOD-project van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur als als winnaar uit de bus. Met LBLOD - wat staat voor Lokale Besluiten als Gelinkte (Open) Data - creëerde het Vlaamse Agentschap Binnenlands Bestuur samen met lokale besturen een nieuw ecosysteem om gegevens te delen tussen overheden en (private) hergebruikers van deze data. Dagelijks neemt ergens in Vlaanderen een burgemeester, een College van Burgemeester en Schepenen of een gemeenteraad beslissingen. Bijvoorbeeld over hoeveel belastingen u moet betalen, wanneer een straat afgesloten is door een wielerwedstrijd, wie aangesteld is als een mandataris of welke parkeermaatregelen en - tarieven gelden op een bepaalde plaats. Deze beslissingen worden neergeschreven in authentieke besluiten. Alleen is het niet altijd evident om deze data en informatie vlot terug te vinden en te hergebruiken in andere applicaties, databanken of op websites. Dit project wil met 'linked data' de gegevens vlotter laten doorstromen zonder extra werklast bij lokale besturen: een methode om data te publiceren en daarbij ook de betekenis (semantiek) ervan vast te leggen. Lokale besturen maken zo hun besluiten op en publiceren in één beweging de automatisch gegenereerde html, verrijkt met RDFa. Sneller, beter hergebruik, meer efficiëntie en standaardisatie zijn enkele kernwoorden. Op dit moment bespaarden 130 besturen op die manier samen al 67 dagen aan inputtijd omdat 8.055 mandaten uit notulen werd geoogst. Het totale budget van het project bedraagt 2,5 miljoen euro.