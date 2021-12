Wordt de foldable een blijver, of blijven opvouwbare telefoons toch vooral een opvallende gimmick? We probeerden de Oppo Find N een weekje uit.

'Samsung blijft er rotsvast in geloven: 'Vouwbare smartphones hebben de toekomst'', zo kopten we in augustus. Ondertussen is er concurrentie van Huawei - weliswaar zonder de volledige Android-ervaring: lees: geen Google en geen Play Store - en ook Xiaomi en Motorola denken potten te kunnen breken met nieuwe foldables. De Chinese fabrikant Oppo plaatste zich pas nog in dat rijtje. We gingen een weekje aan de slag met hun Find N.

Enkel in China

Maar eerst deze disclaimer; een volledige review, die ga je hier niet lezen. De opvouwbare Oppo komt immers voorlopig enkel op de Chinese markt uit. Meteen ook de reden waarom het toestel niet in het Nederlands kan ingesteld worden, maar belangrijker: waarom er geen Google-diensten of Play Store app op te vinden is. Dat valt weliswaar vrij snel op te lossen, door een app van Oppo zelf te gebruiken die de software van je vorige Android-toestel overzet naar de Find N, inclusief het Google-spul dus.

Open versus dicht

Maar wat je van een foldable als eerste wil weten: hoe werkt dat opvouwen precies, en wat met de software? Toegevouwen ziet de Find N er uit als twee 6"-smartphones die op elkaar liggen. Het scherm aan de buitenkant is meer bepaald 5,49" groot en laat zich ook als een 'gewone' smartphone bedienen. Je kan er dus je bekende apps op gebruiken of er 'gewoon' mee bellen en kiekjes schieten. Weliswaar met de niet onbelangrijke kanttekening: het toestel is minstens dubbel zo dik als de smartphone die je nu gebruikt, en weegt bijgevolg ook een stuk meer: 275 gram om precies te zijn. Ter vergelijking: een 6,1" iPhone 13 weegt 173 gram. En die is 7,65 mm dun, terwijl de Find N 15,9 mm dik is.

Een toegeving die je als koper van een foldable hoe dan ook moet maken, maar daar tegenover staat dan wel een groot scherm van zodra je het toestel openklapt. Dat doe je zoals een boek. Eenmaal opengeklapt biedt de Find N een indrukwekkend 7,1" AMOLED-scherm met een resolutie van 1792x1920 en 370 PPI. Dat is wel wat minder dan de Galaxy Z Fold 3 die opengeklapt een 7,6" scherm te bieden heeft met een resolutie van 2208 x 1786 en 374 PPI. Opengeklapt is de Find N trouwens wel maar 7,8 mm dun: vergelijkbaar met gangbare smartphones dus.

Scharnier

Tijdens de week die we er mee rondliepen, hebben we het toestel vooral veel open- en dichtgeklapt op vraag van vrienden en familie: hoe dan ook is een foldable nog steeds een eyecatcher die bewonderende ogen krijgt. De Find N lijkt op dat vlak evengoed een technisch vernuft zoals de Fold 3. Het scharnier is goed weggewerkt en geeft een bevestigende 'klik' van zodra de Find N helemaal opengevouwen is. Het scherm oogt dan ook als één groot scherm, waarbij de 'vouw' nooit echt helemaal zichtbaar is tenzij je er uitdrukkelijk naar gaat zoeken: onder scheerlicht, met een witte achtergrond bijvoorbeeld. Tijdens het swipen 'voel' je die vouw wel. Storend? Wat ons betreft niet echt: wel iets wat moet wennen.

Oppo Find N © DN

Is de vouwtechnologie ondertussen volwassen? Geen idee eerlijk gezegd. We kunnen alleen maar zeggen dat de hardware tijdens het weekje testen behoorlijk stevig aanvoelde en dat niets doet vermoeden dat het scharnier bijvoorbeeld vroegtijdig de geest zou laten. Dat scharnier - Oppo noemt het de Flexion Hinge - bevat trouwens 136 componenten waarvan sommigen tot een precisie van 0,01 mm werken. Eenmaal toegevouwen, hoor en voel je dat scharnier ook weer vastklikken en blijft er quasi géén marge over tussen de dichtgeklapte schermen. Een eenvoudig stuk papier kregen we er bijvoorbeeld niet tussengeschoven.

Zal het scherm zelf betrouwbaar blijven bij lang gebruik? Daar hebben we voorlopig het raden naar, maar Oppo zegt zelf wel dat het scherm meer dan 200.000 keer op kamertemperatuur kan (open)gevouwen worden.

Innovatie: wat doe je er mee?

Hoe dan ook een knap stukje hardware-innovatie, dat staat vast. Maar wat brengt het innovatieve vouwconcept je concreet aan meerwaarde? Daar hang je natuurlijk vooral vast aan de software en apps en daar wringt het schoentje nog wat. Lang niet alle bestaande apps ondersteunen het afwijkende schermformaat en kunnen het volledige opengeklapte scherm effectief benutten. Apps als Fitbit (je gezondheidsdata beheren), Netatmo (je slimme thermostaat bedienen) of Itsme (je identiteit bevestigen) - om drie willekeurige voorbeelden te geven - zijn ontworpen voor 'verticale' resoluties. Die verschijnen op de opengeklapte Find N dan ook in het midden, waarbij het linker en rechterdeel van het scherm onbenut en dus zwart blijft. Wat je wel kan doen is de weergave naar links of rechts verplaatsen. De vrijgekomen ruimte kan je dan voor een andere app gebruiken: split screen dus oftewel multitasken. In split-screen weergave verschijnt dan tussen beide apps - ter hoogte van de vouw dus - een scrollbalkje waarbij je de linkse of de rechtste app meer schermruimte kan gunnen. Multitasken kan dus op deze manier, en dat kan al eens handig zijn, maar ook daar zit je nog met softwarebeperkingen. De Itsme-app uit ons voorbeeld blijkt geen split-screen te ondersteunen.

Twee apps naast elkaar: dat kan. © DN

Voor wat betreft de bediening: je kan er ook voor opteren om het scherm de gebruikelijke reeks knopjes weg te laten. In dat geval bedien je alles via vingerbewegingen. Twee vingers in het midden van het scherm naar beneden bewegen bijvoorbeeld, activeert de split-screen modus.

Met vier vingers kun je dan weer pinchen en zoomen. Of om een app te verkleinen naar een floatable window. Tenminste: als die app dat dus ondersteunt. We zeiden het al: hier wringt al eens het schoentje.

FlexForm

De Find N kan je ook 'half' opgevouwen gebruiken. Het is te zeggen: je opent het toestel tot in een hoek van 50 à 120 graden en zet de foldable vervolgens neer alsof het een mini-laptopje is. FlexForm-mode: zo heet dat dan bij Oppo. Handig wel om bijvoorbeeld de camera te gebruiken voor nachtfoto's, zonder een statief. Of om een gezelschap inclusief jezelf te fotograferen via de timer-functie.

Je kan ook op die manier naar films kijken, of nota's nemen of op die manier online meetings meenemen. Maar ook hier geldt: als de apps in kwestie dat tenminste ondersteunen en dat is nu nog lang niet altijd het geval. De kans lijkt ons groot dat dit een nieuwsoortig kip-en-eiprobleem kan worden. Dat ontwikkelaars pas de mogelijkheid zullen inbouwen van zodra er voldoende vraag naar is: een vraag die er alleen maar kan komen van zodra er voldoende toestellen verkocht zijn.

Fotograferen zonder statief: ideaal voor macroshots, timelapse of nachtshots. © DN

Het meest handige tijdens de afgelopen weken bleek ons op dat vlak de camera-app. Voor de voorbeelden die ik een paragraaf hoger al gaf, maar ook om bijvoorbeeld timelapse-videootjes te maken. Of om een selfie te maken: de gsm half opengevouwen op een tafel neerzetten, met de camera op jou gericht en dan met een handgebaar de selfie maken. Ook nog fun: een dual-video maken, waarbij zowel de selfiecam (32 MP) als de camera op de andere buitenkant (50 MP) simultaan filmen en een split-screen videofilmpje opleveren. Over camera's gesproken: er zitten nog twee extra lenzen op ook, een telelens (13 MP) en een breedhoeklens (16 MP).

Conclusie

Een echte review is dit niet, en dus hebben we ook geen score voor je klaar: daarvoor is het toestel letterlijk nog te Chinees en totaal niet aangepast voor onze lokale markt. Er staat voorlopig ook nog geen Belgische introductie gepland. Maar als die er wel zou komen - en we gaan er even van uit dat de app-ontwikkelaars mee op de foldable-kar springen -, dan zit je op technisch vlak wel goed met deze Oppo Find N. De innovatie is er in ieder geval op hardwarevlak, maar je voelt wel dat de software-ondersteuning nog achterloopt. De Find N bewijst voor ons wel het potentieel van de foldable-categorie. Foldables are here to stay? Misschien. Misschien in deze form factor, maar misschien ook in een andere: Samsung patenteerde net nog een opvouwbare smartphone met drie displaydelen: één opvouwbaar naar boven, het andere naar beneden. Eenmaal opengevouwen heb je dan pas echt een tablet in handen. Laat het ons anders hier op houden: flexibele schermen zijn zeker een blijver.

Oppo Find N: voorlopig enkel in China - en dat merk je uiteraard nog aan de software. © DN

