Gentse start-up Toco heeft als een van de eerste fintechs in ons land een goedkeuring om bankgegevens te verwerken. Met de app zullen klanten nu verschillende bankrekeningen kunnen beheren.

Toco maakt een digitaal platform voor ondernemers dat onder meer de communicatie met hun accountants voorziet en als 'financieel kompas' moet werken om een bedrijf in de juiste richting te houden. De administratieve en financiële app zou de eerste zijn in België die zijn volledige PSD2-vergunning benut.

PSD2 is de Europese richtlijn die bepaalt dat banken hun data-infrastructuur moeten openstellen voor onder meer goedgekeurde derde partijen. Met die vergunning kunnen fintechs als Toco rekeninginformatie van hun klanten ophalen en zelf betaaloplossingen aanbieden. Wat ze nu dus ook doen: "Je volgt er je financiële administratie mee op de voet. Je verschillende bankrekeningen worden samengebracht in één portaal waar ook al je documenten, facturen, transacties en gegevens over je boekhouding terug te vinden zijn", zegt Philippe Kimpe, CEO en oprichter Toco in een mededeling. Bedoeling is om vanuit de app betalingen bij verschillende banken uit te voeren.

Het Gentse bedrijf kreeg zijn licentie op 9 juni van de Nationale Bank van België en is een van de eerste onafhankelijke B2B fintechs in ons land die ze ophaalt. Toco werd vorig jaar opgericht door Kimpe, samen met Veroniek Willen en Sven Beauprez, als uitloper van The Glue, een cloudplatform voor kmo's en zelfstandigen. De start-up is ondertussen gegroeid naar elf medewerkers. "Op korte termijn willen we vooral een kwalitatieve software op de Belgische markt brengen die echt 'maniakaal' correct functioneert, om op die manier de thuismarkt voor ons te winnen", aldus nog Kimpe. "Verder is ons product ook meteen inzetbaar in de rest van Europa. Zo hebben we al gesprekken gehad met landen als het VK, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Finland en Italië."

