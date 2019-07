Frankrijk heeft besloten een verkoopbelasting in te voeren op digitale diensten voor multinationals. De beslissing is niet naar de zin van de VS, die de taks ziet als een belasting op Amerikaanse techgiganten.

De Franse senaat heeft een nieuwe wet goedgekeurd die een belasting van 3 procent invoert op alle verkopen die in Frankrijk gegenereerd worden door multinationale bedrijven. Volgens de Franse overheid hebben zo'n bedrijven meestal een hoofdkwartier buiten het land en betalen ze bijna geen belastingen. De taks moet daar alsnog een deel van recupereren.

De taks kreeg de bijnaam 'GAFA taks' (naar Google, Amazon, Facebook en Apple) de grote technologische multinationals lijken dan ook het belangrijkste doelwit te vormen. Dat is niet naar de zin van de Verenigde Staten, waar veel van deze techgiganten gevestigd zijn. President Donald Trump vroeg eerder al een onderzoek naar de belasting, dat eventueel kan leiden tot Amerikaanse tarieven op Franse goederen.

Dan maar alleen

De taks werd deze week goedgekeurd in de Franse senaat, en vorige week in het lagerhuis, de Assemblée Nationale. Elke bedrijf met inkomsten boven de 750 miljoen euro, waarvan minstens 25 miljoen euro gegenereerd wordt in Frankrijk, zullen de belasting moeten betalen. In de praktijk komen een dertigtal bedrijven voor de taks in aanmerking, waaronder Amerikaanse zoals Apple en Amazon, maar ook Chinese bedrijven, Duitse, Spaanse en Britse.

De Franse taks komt er nadat onderhandelingen over een bredere Europese 'digitaks' in het water vielen. De Europese lidstaten onderhandelden vorig jaar maandenlang over de invoering van een belasting op digitale activiteiten. Een Frans-Duits compromisvoorstel - dat een heffing van drie procent instelt op de verkoop van digitale advertenties - werd echter afgewezen door de Europese ministers van Financiën. Onder meer Ierland, dat zelf de Europese hoofdkwartieren van veel techgiganten wist aan te trekken, en Finland waren tegen de maatregel. Bij gebrek aan een Europees voorstel, doet Frankrijk het nu in zijn eentje, in de hoop dat er alsnog andere landen volgen.