NFT's, de technologie om digitale bestanden uniek te maken ten koste van een hele hoop energie, krijgt steeds meer navolging. Gamebedrijf Electronic Arts ziet er een toekomst in voor zijn industrie.

Dat vertelde Electronic Arts (EA) bij de voorstelling van zijn kwartaalresultaten. EA brengt onder meer de Fifa voetbalgames uit, een spel waarin gebruikers digitale spelerskaarten kunnen verzamelen om voetbalploegen samen te stellen. Volgens Andrew Wilson, baas van EA, zien spelers van onder meer dat game het wel zitten om NFT's in de franchise te krijgen. 'Spelers willen meer functies om te spelen in het spel, die verder gaan datn gewoon elf tegen elf voetbal', vertelt hij tijdens de voorstelling, 'Ze willen digitale ervaringen buiten het spel zoals esports, NFT's en bredere sportconsumptie.' Hij zegt er wel bij dat het nog erg vroeg is voor NFT's.

De technologie van NFT's komt uit de bredere technologie van blockchain. Ze zijn in principe digitale certificaten die 'eigenaarschap' bieden voor digitale bestanden. Doordat de token, net zoals cryptomunten, op een blockchain wordt bijgehouden, krijgt de NFT een zekere uniciteit. Het is een systeem dat onder meer in de kunstwereld potten breekt, maar dat door videogamebedrijven ook van dichtbij wordt gevolgd, net omdat het ontwikkelaars de mogelijkheid geeft om 'unieke' digitale content in hun games te stoppen.

Het idee is echter ook controversieel. NFT's worden niet alleen geassocieerd met nodeloos energiegebruik en fraude, voor games zouden ze spelers ook een oneerlijk voordeel kunnen geven als ze genoeg betalen. Dat is een van de redenen dat bijvoorbeeld gameplatform Steam blockchaingames niet toelaat. Maar uiteindelijk is het ook een mogelijke nieuwe inkomstenbron. Zeker in een game als Fifa, dat momenteel veel geld in het laatje brengt met microtransacties en in ons land verboden 'lootboxen'. Het idee om daar bestanden aan toe te voegen die mogelijk in waarde stijgen na verloop van tijd, is voor EA ongetwijfeld boeiend.

Naast games en kunst zijn NFT's overigens nog in andere sectoren aan het doorbreken, of worden ze minstens onderzocht. Deze week kondigde Hybe, het Koreaans entertainmentconcern achter de populaire band BTS, ook al aan dat het gaat investeren in NFT's. Het bedrijf volgt daarmee andere Koreaans entertainmentbedrijven als JYP, YG en SM, die vorig jaar al investeerden in verschillende cryptomunten en blockchainplatformen.

