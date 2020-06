Het Gentse fintechbedrijf Silverfin haalt 30 miljoen dollar vers kapitaal op. Dat meldt De Tijd.

Onder meer de Silicon Valley-investeerder Index Ventures - bekend van Facebook, Skype en Deliveroo - komt aan boord, net als SmartFin Capital, het fonds rond de fintechpionier Jurgen Ingels. Het bedrijf heeft plannen om ook in New York een kantoor te openen.

Silverfin ­automatiseert het werk van ­accountants, consultants en boekhouders. De tien grootste accountingfirma's ter wereld zijn al klant. Silverfin telt na zeven jaar 650 klanten in elf landen in Europa en Noord-Amerika, goed voor een omzet van 15 miljoen euro. Die klanten gebruiken de Gentse software voor de boekhouding en het financieel beheer van duizenden bedrijven.

