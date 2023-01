Vouwbare schermen zijn al enkele jaren een hip dingetje bij merken als Samsung en OPPO, maar Apple bleef tot nu toe wars van deze hype. Volgens analist Ming-Chi Kuo komt daar volgend jaar verandering in, wanneer de techreus een vouwbare iPad zou introduceren. Andere insiders hebben echter hun twijfels bij die claim.

In een reeks tweets stelt Ming-Chi Kuo, doorgaans zeer goed geïnformeerd over Apples toekomstige plannen, dat er de komende negen tot twaalf maanden geen nieuwe iPad zal verschijnen. Apple is zich volgens de analist van TF International Securities volledig aan het focussen op een gloednieuw vouwbaar model, dat in 2024 het levenslicht moet zien. De productie zou plaatsvinden bij het Chinese bedrijf Anjie technology. Kuo haalt zijn informatie onder meer bij bronnen die hij heeft in de Aziatische bevoorradingsketen van Apple, weet website MacRumors.

Scherm van 20-inch

Over de 'vouwbare iPad' heeft Ming-Chi Kuo verder weinig details, behalve dat het toestel voorzien zou zijn van een kickstand uit licht en sterk koolstofvezel.

Er doken al eerder geruchten op over een dergelijk toestel. Maar de foldable iPad waarover analist Ross Young in maart vorig jaar gewag maakte, met een beeldscherm van 20-inch, zou pas veel later (2026 of 2027) op de markt komen. Voor 2024 verwacht hij eerder 'gewone' nieuwe iPads, zij het met een meer geavanceerd OLED-display. Ook een andere insider, Mark Gurman van persagentschap Bloomberg, heeft naar eigen zeggen nog niets gehoord over een vouwbare Apple-tablet die al volgend jaar zou verschijnen.

