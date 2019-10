'Hoort u mij goed?'. Zo begint zowat ieder gesprek via Skype, WhatsApp of FaceTime. Toch wordt de geluidskwaliteit van dergelijke VoIP-apps nergens zo goed ervaren als in België. Dat blijkt uit een internationale vergelijking van Opensignal.

Mobiel internet verandert de manier waarop we communiceren. Vroeger hadden we enkel de telefoon om vanop afstand met elkaar te praten, nu gebruiken we daarvoor steeds meer apps als WhatsApp, Skype of Facebook Messenger. Volgens de Imec Digimeter communiceert 7 procent van de Vlamingen wekelijks via Skype, terwijl een even hoog percentage minstens een keer per week gebruik maakt van FaceTime. Nog meer Vlamingen communiceren via WhatsApp of Messenger, maar een deel zal die uitsluitend als berichtenapp gebruiken en niet als spraakapp.

Analisten van Opensignal hebben voor het eerst de geluidskwaliteit onderzocht die we via dergelijke VoIP-apps ervaren. Het onderzoeksbureau voerde afgelopen zomer via haar eigen app 27 miljard metingen uit op meer dan 23 miljoen iOS-en Android-smartphones in 80 landen. Op basis van een reeks gekalibreerde technische parameters en een model van de Internationale Telecommunicatie-unie vergeleken de analisten hoe de gesprekskwaliteit in verschillende landen ervaren werd. Naar eigen zeggen is het de eerste onafhankelijke studie op deze schaal.

België staat helemaal bovenaan in die ranking. De gesprekservaring scoort hier significant beter dan die in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje of Italië. In het algemeen wordt de geluidskwaliteit een stuk beter ervaren voor wie op een 4G-netwerk zit, al blijkt die voor Belgische smartphonegebruikers ook op een 3G-netwerk nog acceptabel te zijn.

Voortaan zal Opensignal de ervaarde geluidskwaliteit van spraakapps als extra metriek toevoegen om de algemene mobiele prestaties te vergelijken (naast 4G-beschikbaarheid, video-ervaring, download-en uploadsnelheid en de ervaarde latency). In eerdere rapporten waar de analisten die geluidskwaliteit nog niet in rekening namen, bleken de Belgische telecomoperatoren het al goed te doen. Zo is de 4G-downloadsnelheid bijna dubbel zo hoog als het wereldwijde gemiddelde. Daar staat wel tegenover dat de Belgische operatoren de hoogste prijzen per gigabyte aanrekenen.

Vergelijking tussen tachtig landen van de gesprekservaring in spraak en VoIP-apps. België staat helemaal bovenaan. © Opensignal