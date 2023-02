Data die bij een aanval twee weken geleden werd buitgemaakt is door de hackers gepubliceerd op het dark web. De stad weigerde om losgeld te betalen.

De bende die eind januari een ransomwareaanval uitvoerde op de stad Geraardsbergen, heeft een reeks data gepubliceerd op zijn site op het dark web, een deel van het internet dat niet via klassieke zoekmachines te bezoeken valt. De bende kondigde de publicatie al geruime tijd aan met een aftelklok, die schijnbaar bedoeld is om de stad te overhalen losgeld te betalen.

Dat is dus niet gebeurd. De data is nu vrijgegeven en de stad zegt aan de vrt dat ze onderzoekt om welke gegevens het precies gaat. 'We zijn momenteel volop bezig met de analyse, samen met het politieke bestuur en het management, van wat er gepubliceerd is en wat het inhoudt. Niemand zit te wachten op de publicatie van privacygevoelige data. Nadien zullen we gepast communiceren', zegt Jan de Smet, ICT-verantwoordelijke van Geraardsbergen aan vrt nws.

Door de aanval, die de computers van de stad versleutelde, waren de diensten en loketten van Geraardsbergen een tijdlang verstoord. Bij de aanval werd de ransomware van LockBit gebruikt, die was eerder ook al verantwoordelijk voor hacks van de Britse post Royal Mail.

