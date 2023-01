Volgens het beeldenplatform haalden de makers van de AI-tool zonder toestemming miljoenen beelden van de site.

Getty Images, een bekende beeldendatabank voor foto's en tekeningen, dient klacht in tegen Stability AI. Dat is het bedrijf achter Stable Diffusion, een kustmatige generator van beelden. Volgens Getty Images heeft Stability AI zonder toestemming 'miljoenen beelden die auteursrechtelijk beschermd zijn gekopieerd en verwerkt' om zijn algoritme te trainen.

De klacht wordt neergelegd bij een rechtbank in Londen. Het is al de tweede rechtszaak tegen Stability AI die deze week wordt aangekondigd. Eerder startten artiesten in de VS al een groepsrechtszaak tegen het bedrijf en twee anderen, ook voor het overtreden van onder meer auteursrecht.

Lees ook: Artiesten starten groepsrechtszaak tegen populaire kunstgenerators

De klachten draaien voornamelijk om de databank die softwarebedrijven gebruiken om hun algoritme te trainen. Een AI als Stable Diffusion is heel goed in het genereren van beelden in een bepaalde stijl, omdat het algoritme een hele reeks beelden in die stijl te verwerken kreeg. De originele makers van die beelden hebben meestal echter geen toestemming gegeven voor dat gebruik. Getty Images heeft er alvast baat bij om die autersrechtelijke toestemming te beschermen. De dienst verzamelt als databank werken van duizenden fotografen en grafische artiesten, en verdeelt die via licenties aan verschillende media. Daarbij worden de auteurs van de werken betaald per gebruikt beeld, en roomt Getty een deel van de inkomsten af (ook Data News gebruikt betaalde beelden van Getty, nvdr.). Getty stelt nu dat Stability AI onrechtmatig beelden van zijn databank heeft 'gescraped'.

De kans is klein dat het voor beeldengenerators bij deze twee rechtszaken blijft, maar de uitkomst van al die rechterlijke stappen is nog helemaal niet duidelijk. De wet is er in de meeste landen namelijk niet op voorzien dat beelden gebruikt kunnen worden voor het trainen van AI die dan zelf al dan niet auteursrechtelijk beschermde beelden gaat genereren.

Getty Images, een bekende beeldendatabank voor foto's en tekeningen, dient klacht in tegen Stability AI. Dat is het bedrijf achter Stable Diffusion, een kustmatige generator van beelden. Volgens Getty Images heeft Stability AI zonder toestemming 'miljoenen beelden die auteursrechtelijk beschermd zijn gekopieerd en verwerkt' om zijn algoritme te trainen. De klacht wordt neergelegd bij een rechtbank in Londen. Het is al de tweede rechtszaak tegen Stability AI die deze week wordt aangekondigd. Eerder startten artiesten in de VS al een groepsrechtszaak tegen het bedrijf en twee anderen, ook voor het overtreden van onder meer auteursrecht. De klachten draaien voornamelijk om de databank die softwarebedrijven gebruiken om hun algoritme te trainen. Een AI als Stable Diffusion is heel goed in het genereren van beelden in een bepaalde stijl, omdat het algoritme een hele reeks beelden in die stijl te verwerken kreeg. De originele makers van die beelden hebben meestal echter geen toestemming gegeven voor dat gebruik. Getty Images heeft er alvast baat bij om die autersrechtelijke toestemming te beschermen. De dienst verzamelt als databank werken van duizenden fotografen en grafische artiesten, en verdeelt die via licenties aan verschillende media. Daarbij worden de auteurs van de werken betaald per gebruikt beeld, en roomt Getty een deel van de inkomsten af (ook Data News gebruikt betaalde beelden van Getty, nvdr.). Getty stelt nu dat Stability AI onrechtmatig beelden van zijn databank heeft 'gescraped'. De kans is klein dat het voor beeldengenerators bij deze twee rechtszaken blijft, maar de uitkomst van al die rechterlijke stappen is nog helemaal niet duidelijk. De wet is er in de meeste landen namelijk niet op voorzien dat beelden gebruikt kunnen worden voor het trainen van AI die dan zelf al dan niet auteursrechtelijk beschermde beelden gaat genereren.