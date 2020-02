Er gaan al langer geruchten dat Apple zeer binnenkort een event gaat houden waar de langverwachte iPhone SE 2 zal worden voorgesteld. De Duitse site iPhone-ticker claimt te weten dat de presentatie voor eind maart gepland staat, en dat de nieuwe 'goedkopere' iPhone vanaf 3 april te koop zal zijn.

iPhone-ticker baseert zich op niet nadergenoemde bronnen binnen Apple en heeft naar eigen zeggen geen reden om de betrouwbaarheid van de informatie in twijfel te trekken. Als meest aannemelijke datum voor het persevent noemt de website dinsdag 31 maart. Apple lanceert wel vaker nieuwe producten rond die periode; vorig jaar werden op 25 maart, een maandag, de diensten Apple TV+ en Arcade voorgesteld.

De 'iPhone SE 2' (de naam van het toestel staat nog allesbehalve vast) moet de opvolger worden van de iPhone SE, waarvan de productie in september 2018 werd gestaakt. Verwacht wordt dat het toestel opnieuw betaalbaarder zal zijn dan de topmodellen van Apple, zoals de iPhone 11 en Xr.

Een andere mogelijke naam die voor het toestel circuleert, is iPhone 9. Insiders gaan er vanuit dat de smartphone gebaseerd zal zijn op de iPhone 8 uit 2017, met onder meer hetzelfde (relatief kleine) scherm van 4,7-inch. Waarschijnlijk krijgt het toestel wel een snellere processor mee en mogelijk ook een verbeterde camera.

Volgens MacRumors zitten er de komende maanden nog meer nieuwe Apple-producten in de pijplijn. De doorgaans goed geïnformeerde site verwacht onder meer nieuwe iPad Pro-modellen en updates voor de 13-inch MacBook Pro en MacBook Air.

