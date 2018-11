Google-auto mag rijden zonder bestuurder

Vorig jaar kondigde Waymo al aan dat het wagens zonder chauffeur de weg zou opsturen in een deel van de stad Phoenix in Arizona. In Arizona hoefde wettelijk al geen menselijke chauffeur mee te rijden.

Waymo mag nu ook proefritten uitvoeren op straten en snelwegen in Palo Alto, Los Altos, Los Altos Hills, Sunnyvale en in Googles thuisstad Mountain View. Die liggen allemaal in Silicon Valley in de buurt van San Francisco. De testen mogen zowel overdag als 's nachts plaatsvinden, ook bij mist en regenweer.

Ongeveer zestig grote en kleine bedrijven zijn in Californië bezig om zelfstandig rijdende auto's te ontwikkelen. Met uitzondering van Waymo moeten die allemaal een mens achter het stuur hebben die kan ingrijpen als er iets misgaat. De directeur van het California Department of Motor Vehicles vertelde aan nieuwssite Mashable dat nog een ander bedrijf om toestemming gevraagd had om autonome auto's te testen zonder bestuurder. Die aanvraag werd echter teruggestuurd omdat hij niet volledig was.