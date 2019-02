'Google, dit is geen goed moment om je eigen Nest te bevuilen'

Hoe zou je reageren als je ontdekt dat de alarminstallatie of beveiligingsapparatuur die je jaren geleden in huis haalde al die tijd uitgerust was met een microfoon? Dat de leverancier dit nooit vermeld of gezegd had? Ik zou het in ieder geval niet pikken, zelfs niet als de fabrikant het nadien afdoet als een eenvoudige vergetelheid. Zo'n eenvoudige 'sorry' is bij mij toch niet voldoende om het vertrouwen te herstellen: vertrouwen dat de leverancier het goed voorheeft met uw privacy en persoonlijke data, en oog heeft voor een veilige architectuur. Het gaat nota bene om een beveiligingssysteem.

