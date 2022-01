Google probeert actief vakbondsvorming in haar bedrijf te beperken. Uit een rechtszaak blijkt dat het consultants in dienst had die als voornaamste taak hadden om vakbondsvorming negatief af te schilderen en te bemoeilijken.

De zaak komt toevallig aan het licht in het kader van een rechtszaak tussen de Amerikaanse National Labour Relations Board (NLRB) en Google. Die begon een rechtszaak nadat Google enkele activistische werknemers ontsloeg na interne protesten rond hoe het bedrijf met seksuele intimidatie omging, en de oproep om niet langer te werken voor Amerikaanse overheidsinstellingen rond onder meer deportaties.

In die rechtszaak worden nu documenten publiek gemaakt rond 'Project Vivian', de codenaam van een plan waarbij Google een beroep deed op IRI Consultants. Dat schrijft Ars Technica. Zij hadden als voornaamste taak om te zorgen voor 'positief engagement' van werkenmers en hen 'te overtuigen dat vakbonden slecht zijn' ('convince them that unions suck', letterlijk citaat), aldus de woorden van een senior manager.

De consultants werden eind 2019 in dienst genomen en werkten rond anti-vakbondsboodschappen, strategieën rond communicatie voor personeel, nieuws en social media.

'Vertrouwelijk'

Google wou de documenten aanvankelijk niet publiek maken, met als argument dat het om vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en client gaat, of rond producten van het bedrijf. Maar dat klopt niet, het gaat niet om juridisch advies, in het beste geval stonden er advocaten in CC. De aanstelling van IRI Consultants was hoog uit voor communicatie en ondersteuning rond vakbondsvorming.

Eerdere aanval op Eurocommissaris

Het is niet de eerste keer dat Google wordt betrapt op dergelijke stiekeme aanvallen. Eind 2020 raakte bekend dat het bedrijf een plan had om Eurocommissaris Thierry Breton aan te vallen en zijn plan voor meer regulering meer tegenwind te geven om zo steun voor zijn maatregelen, die Google slecht zouden uitkomen, te laten verwateren.

Google excuseerde zich voor die plannen en zei dat dit 'niet de manier is waarop we werken', ook al toonden de feiten net het omgekeerde aan. De pas bekendgeraakte plannen om vakbonden tegen te werken doen vermoeden dat het bedrijf er echter een bijzondere manier van werken op nahoudt.

Amazon

Grote technologiebedrijven zijn zelden fan van vakbonden. Dat bleek ook een jaar geleden bij Amazon, waar werknemers voor het eerst de kans kregen om zich te verenigen in een vakbond. Daarop voerde ook Amazon actie om te benadrukken dat bonden overbodig zijn. Er worden werknemers aan het woord gelaten die tweeten hoe geweldig hun job is, ook al zijn er al meermaals bewijzen gevonden van chauffeurs die zichzelf ontlaten in hun bestelbusje omdat de werkdruk er te hoog ligt om naar het toilet te gaan. Uiteindelijk haalde het plan om een vakbond op te richten bij Amazon te weinig stemmen.

