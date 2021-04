Met de helft van de stemmen geteld lijkt het er op dat Amerikaanse medewerkers van Amazon tegen de oprichting van een vakbond hebben gestemd. Ondanks soms schrijnende werkomstandigheden.

In een Amazon opslagplaats in de Amerikaanse staat Alabama werd de afgelopen maanden gestemd voor het al dan niet oprichten van een vakbond. Als de bonden en werknemers daar in slagen dan kan dat stevige gevolgen hebben voor hen en voor Amazon. Zo staan de werknemers sterker om arbeidsomstandigheden aan te klagen.

Maar het lijkt er op dat die stemming in het voordeel van Amazon zal uitdraaien. Volgens The New York Times zijn er donderdagavond ongeveer de helft van de stemmen geteld. 3.215 van de 5.805 kiesgerechtigden brachten hun stem uit. Op dit moment staat het 1.100 stemmen tegen en 463 stemmen voor vakbondsvorming.

Het proces verloopt traag. Mensen konden van begin februari tot eind maart een stem uitbrengen, maar die stemmen zijn ook al gecontroleerd door Amazon en de Retail, Wholesale and Department Store Union. Daarbij zouden zo'n vijfhonderd stemmen gecontesteerd zijn, volgens de New York Times en Reuters vooral door Amazon. Als het stemmenverschil te klein is, worden zij nader bekeken.

Werkomstandigheden

Dat werknemers tegen vakbondsvorming stemmen is opmerkelijk als je weet dat Amazon haar werknemers bijzonder strakke targets oplegt. Zo erg dat er al meermaals bewijzen zijn opgedoken van chauffeurs die plassen of zichzelf ontlasten in hun bestelbusje. Of dat er plannen zijn om werknemers zo nauwgezet mogelijk te filmen om hun werk te controleren.

Het afgelopen jaar kwamen daar ook verschillende klachten bij rond corona. Het bedrijf pakte aanvankelijk wel uit met extra premies, maar liet na verschillende veiligheidsmaatregelen te nemen. Tegelijk kregen nieuwe werknemers die de drukte moesten opvangen een bonus, waar bestaand personeel het moest stellen met een bon tot 25 dollar.

Tegengas van Amazon

Amazon zelf vecht terug tegen zulke beweringen. Op Twitter laat het een zelf uitgekozen groep werknemers bijvoorbeeld positief tweeten over hun job, met voorgekauwde richtlijnen om het bedrijf er als een aangename werkplek uit te laten zien. Ook beloofde Amazon in het verleden werknemers die een vakbond wilden vormen een oprotpremie.

In een Amazon opslagplaats in de Amerikaanse staat Alabama werd de afgelopen maanden gestemd voor het al dan niet oprichten van een vakbond. Als de bonden en werknemers daar in slagen dan kan dat stevige gevolgen hebben voor hen en voor Amazon. Zo staan de werknemers sterker om arbeidsomstandigheden aan te klagen.Maar het lijkt er op dat die stemming in het voordeel van Amazon zal uitdraaien. Volgens The New York Times zijn er donderdagavond ongeveer de helft van de stemmen geteld. 3.215 van de 5.805 kiesgerechtigden brachten hun stem uit. Op dit moment staat het 1.100 stemmen tegen en 463 stemmen voor vakbondsvorming.Het proces verloopt traag. Mensen konden van begin februari tot eind maart een stem uitbrengen, maar die stemmen zijn ook al gecontroleerd door Amazon en de Retail, Wholesale and Department Store Union. Daarbij zouden zo'n vijfhonderd stemmen gecontesteerd zijn, volgens de New York Times en Reuters vooral door Amazon. Als het stemmenverschil te klein is, worden zij nader bekeken.Dat werknemers tegen vakbondsvorming stemmen is opmerkelijk als je weet dat Amazon haar werknemers bijzonder strakke targets oplegt. Zo erg dat er al meermaals bewijzen zijn opgedoken van chauffeurs die plassen of zichzelf ontlasten in hun bestelbusje. Of dat er plannen zijn om werknemers zo nauwgezet mogelijk te filmen om hun werk te controleren.Het afgelopen jaar kwamen daar ook verschillende klachten bij rond corona. Het bedrijf pakte aanvankelijk wel uit met extra premies, maar liet na verschillende veiligheidsmaatregelen te nemen. Tegelijk kregen nieuwe werknemers die de drukte moesten opvangen een bonus, waar bestaand personeel het moest stellen met een bon tot 25 dollar.Amazon zelf vecht terug tegen zulke beweringen. Op Twitter laat het een zelf uitgekozen groep werknemers bijvoorbeeld positief tweeten over hun job, met voorgekauwde richtlijnen om het bedrijf er als een aangename werkplek uit te laten zien. Ook beloofde Amazon in het verleden werknemers die een vakbond wilden vormen een oprotpremie.