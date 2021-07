De komst van Google's 'Privacy Sandbox' zou tegen eind 2023 het gebruik van cookies door derde partijen moeten tegengaan. De technologie die de advertentiegigant daarvoor gebruikt is echter omstreden.

Google heeft een nieuwe tijdlijn uitgetekend voor de introductie van zijn 'Privacy Sandbox'. De technologie, die voorlopig tegen eind 2023 moet worden uitgerold, zou het einde betekenen van tracking cookies door derde partijen. In de nieuwe tijdlijn tekent Google periodes uit voor discussie, testen en implementatie in Chrome. Daarna zal ondersteuning voor cookies van derde partijen worden afgebouwd.

Opvallend hier is vooral de 'discussieperiode' rond FLoC. Die loopt al af in november van dit jaar. De technologie die Google naar voren schuift om cookies door derden te vervangen, is niet onomstreden. Ze werd onder meer door de Technical Architecture Group van het World Wide Web Consortium (W3C) afgewezen en riep vragen op bij de kartelwaakhond van de Verenigde Staten. Ook zowat elke browser buiten Chrome heeft al aangegeven zich niet met FLoC te willen inlaten. Google zegt dat de data die aangegeven worden nog niet vaststaan, maar lijkt niet van plan de technologie af te zweren, hooguit aan te passen.

Discussies rond de verschillende technologieën zullen worden gevoerd in een Web Incubator Community Group van W3C. In het geval van FLoC gaat dat om hoe je advertenties stuurt naar mensen die je niet meer mag tracken. Google, 's werelds grootste advertentiebedrijf, heeft er baat bij dat toch mogelijk te maken, en komt daarom met 'Federated Learning of Cohorts', waarbij mensen in groepjes worden gezet op basis van hun interesses, iets wat volgens privacy-activisten mogelijk erger is dan het huidige systeem.

FLoC en FLEDGE

Een tweede technologie waarvoor Google tegen november de discussie rond wil hebben is overigens FLEDGE, een systeem voor het veilen van advertenties. Die technologie heeft een concurrent in Microsofts PARAKEET. De discussie kan pittig worden, gezien Microsofts onvrede met Google's advertentieveilingen een van de redenen zou zijn voor het einde van een staakt-het-vuren tussen de twee techbedrijven. Google zegt alvast dat W3C niet het laatste woord zal hebben in deze discussies, en dat het aan elke browser is om zelf de technologieën te kiezen die hij wil ondersteunen.

Google heeft een nieuwe tijdlijn uitgetekend voor de introductie van zijn 'Privacy Sandbox'. De technologie, die voorlopig tegen eind 2023 moet worden uitgerold, zou het einde betekenen van tracking cookies door derde partijen. In de nieuwe tijdlijn tekent Google periodes uit voor discussie, testen en implementatie in Chrome. Daarna zal ondersteuning voor cookies van derde partijen worden afgebouwd. Opvallend hier is vooral de 'discussieperiode' rond FLoC. Die loopt al af in november van dit jaar. De technologie die Google naar voren schuift om cookies door derden te vervangen, is niet onomstreden. Ze werd onder meer door de Technical Architecture Group van het World Wide Web Consortium (W3C) afgewezen en riep vragen op bij de kartelwaakhond van de Verenigde Staten. Ook zowat elke browser buiten Chrome heeft al aangegeven zich niet met FLoC te willen inlaten. Google zegt dat de data die aangegeven worden nog niet vaststaan, maar lijkt niet van plan de technologie af te zweren, hooguit aan te passen. Discussies rond de verschillende technologieën zullen worden gevoerd in een Web Incubator Community Group van W3C. In het geval van FLoC gaat dat om hoe je advertenties stuurt naar mensen die je niet meer mag tracken. Google, 's werelds grootste advertentiebedrijf, heeft er baat bij dat toch mogelijk te maken, en komt daarom met 'Federated Learning of Cohorts', waarbij mensen in groepjes worden gezet op basis van hun interesses, iets wat volgens privacy-activisten mogelijk erger is dan het huidige systeem. Een tweede technologie waarvoor Google tegen november de discussie rond wil hebben is overigens FLEDGE, een systeem voor het veilen van advertenties. Die technologie heeft een concurrent in Microsofts PARAKEET. De discussie kan pittig worden, gezien Microsofts onvrede met Google's advertentieveilingen een van de redenen zou zijn voor het einde van een staakt-het-vuren tussen de twee techbedrijven. Google zegt alvast dat W3C niet het laatste woord zal hebben in deze discussies, en dat het aan elke browser is om zelf de technologieën te kiezen die hij wil ondersteunen.