De drie techgiganten zullen samenwerken om een toekomstige wachtwoordloze oplossing over verschillende platformen mogelijk te maken.

Het is alvast een belangrijke stap vooruit voor de FIDO Alliance. Die laatste is al enkele jaren bezig om de wereld af te helpen van het (onveilige of lastig te onthouden) wachtwoord. De groep doet dat door techbedrijven te overhalen om over te schakelen op andere vormen van authenticatie, waaronder meerstapsauthenticatie en biometrische mogelijkheden.

Die alliantie heeft Google, Microsoft en Apple nu zo ver gekregen dat ze samen een mededeling uitbrengen waarin ze beloven dat ze wachtwoordloze technologie 'cross-platform' gaan mogelijk maken. Het komt er eigenlijk op neer dat de techbedrijven beloven elkaar niet tegen te werken bij toekomstige 'single sign-on' technologie, en dat die dus ondersteund zal worden door de grote besturingssystemen.

Passkey

Momenteel hebben elk van de drie bedrijven enkele wachtwoordloze authenticatiefuncties in hun arsenaal. Apple en Microsoft gebruiken bijvoorbeeld vingerafdrukken en gezichtsherkenning om in te loggen op hun eigen ecosysteem. Google gebruikt FIDO-protocollen voor tweestapsverificatie. Maar het is momenteel nog niet mogelijk om met die functie in te loggen op websites of vanuit verschillende toestellen.

De grote drie hebben nu toegezegd om elk standaarden rond een 'passkey' te implementeren. Met zo'n cloudgebaseerde passkey zou je bijvoorbeeld vanop verschillende platformen met je vingerafdruk (die voor de duidelijkheid niet in een algemene databank wordt gestopt) moeten kunnen inloggen op een hele reeks diensten. De technologische uitwerking van het systeem zit echter nog in een vroeg stadium.

Het is alvast een belangrijke stap vooruit voor de FIDO Alliance. Die laatste is al enkele jaren bezig om de wereld af te helpen van het (onveilige of lastig te onthouden) wachtwoord. De groep doet dat door techbedrijven te overhalen om over te schakelen op andere vormen van authenticatie, waaronder meerstapsauthenticatie en biometrische mogelijkheden. Die alliantie heeft Google, Microsoft en Apple nu zo ver gekregen dat ze samen een mededeling uitbrengen waarin ze beloven dat ze wachtwoordloze technologie 'cross-platform' gaan mogelijk maken. Het komt er eigenlijk op neer dat de techbedrijven beloven elkaar niet tegen te werken bij toekomstige 'single sign-on' technologie, en dat die dus ondersteund zal worden door de grote besturingssystemen. Momenteel hebben elk van de drie bedrijven enkele wachtwoordloze authenticatiefuncties in hun arsenaal. Apple en Microsoft gebruiken bijvoorbeeld vingerafdrukken en gezichtsherkenning om in te loggen op hun eigen ecosysteem. Google gebruikt FIDO-protocollen voor tweestapsverificatie. Maar het is momenteel nog niet mogelijk om met die functie in te loggen op websites of vanuit verschillende toestellen. De grote drie hebben nu toegezegd om elk standaarden rond een 'passkey' te implementeren. Met zo'n cloudgebaseerde passkey zou je bijvoorbeeld vanop verschillende platformen met je vingerafdruk (die voor de duidelijkheid niet in een algemene databank wordt gestopt) moeten kunnen inloggen op een hele reeks diensten. De technologische uitwerking van het systeem zit echter nog in een vroeg stadium.