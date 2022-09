Google heeft de overname afgesloten van het bedrijf dat onder meer de hack van SolarWinds naar buiten bracht.

De techgigant telt zo'n 5,4 miljard dollar neer voor Mandiant. Het securitybedrijf wordt onderdeel van Google Cloud. De merknaam Mandiant blijft, en die kent u voornamelijk omdat dit het securitybedrijf is dat de SolarWinds hack naar buiten bracht. Die hack, eind 2020, maakte gebruik van de SolarWinds beheersoftware om in te breken in een hele reeks grote bedrijven, waaronder Cisco, Intel, Nvidia en VMware.

Google kondigde de overname al in maart aan, maar ze moest eerst nog worden goedgekeurd door onder meer het Amerikaanse Ministerie van Justitie. Mandiant is gespecialiseerd in cyberbeveiligingsincidenten en heeft personeel in 22 landen. Bedoeling van de overname is om Google's eigen mogelijkheden voor end-to-end security uit te breiden. 'De voltooiing van deze overname stelt ons in staat om een uitgebreide en best-in-class cyberbeveiligingsoplossing te leveren', aldus Thomas Kurian, CEO van Google Cloud, in een persbericht. 'Wij zijn van mening dat deze overname ongelooflijke waarde creëert voor onze klanten en de beveiligingsindustrie in het algemeen. Samen zullen Google Cloud en Mandiant helpen opnieuw uit te vinden hoe organisaties zichzelf beschermen en bedreigingen detecteren en erop reageren.'

