Alphabet, het moederbedrijf van Google, verloor woensdag honderd miljard dollar aan waarde op Wall Street. Dat gebeurde na een tegenvallende presentatie van een nieuw AI-programma, genaamd Bard.

Google's aankondigingen rond zijn AI-plannen lijken niet het gewenste effect te hebben. Google was de laatste jaren een van de koplopers in het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie, maar het bedrijf heeft ondertussen een concurrent in ChatGPT van de organisatie OpenAI. Die werd enkele weken terug op de wereld losgelaten en wist daarbij veel mensen van zijn kunnen te overtuigen.

Google's antwoord op die ChatGPT is Bard, zo kondigde het bedrijf woensdag aan. Het gaat om de nieuwe naam voor het taalmodel LaMDA, dat binnenkort voor het publiek beschikbaar wordt. Die AI moet ook de zoekmachine van Google verbeteren. Maar in de eerste promotiefilmpjes voor de bot ging het al mis. In een demonstratiefilmpje op Twitter wordt Bard onder meer gevraagd om informatie te geven over de James Webb Space Telescope. Die zou volgens het algoritme de eerste zijn geweest om foto's te nemen van planeten buiten ons zonnestelsel. Een fout antwoord, zo wisten astronomen snel te melden: die eer staat op conto van de Europese Very Large Telescope in 2004. Een en ander zorgt er alvast voor dat de aankondigingen van Google, die voorlopig erg voorzichtig zijn, investeerders niet meteen weten de sussen. Aandelen van het moederbedrijf Alphabet daalden woensdag met 7%.

