Stadia, de gamestreamingdienst van Google, wordt in België beschikbaar vanaf 19 november. Die dag zullen ook controllers en Chromecast Ultra worden geleverd naar de eerste klanten.

Dinsdag 19 november vanaf 18 uur is Google Stadia in Europa, inclusief België, beschikbaar. Eerder was al geweten dat de dienst tegen November zou landen, maar Google plakt er nu een exact tijdstip op.

Normaal gezien zullen die dag ook de preorders worden geleverd. Die gebeuren volgens Google in de volgorde waarin ze werden besteld.

Google kondigde Stadia in maart aan. De games draaien op servers bij Google. Als gamer heb je enkel een Chromecast Ultra en Google's Stadia Controller nodig. Stadia Base is gratis en laat je games spelen die je zelf koopt (aan 1080p, 60 FPS met stereogeluid), voor Stadia Pro betaal je 9,99 euro per maand maar krijg je een reeks games zo lang je abonnement loopt. Hier kan je spelen in 4K, ook aan 60 FPS, met 5.1 stereogeluid.