Google zegt dat het strenger optreedt tegen slechte apps

Google schrijft de stijging toe aan investeringen in zijn reviewproces, dat zowel op AI als menselijke medewerkers gebruikt. Een van de onderdelen daarvan is de Google Play Protect app, Google's eigen antimalware-programma voor Android, dat zelf op de Play Store te downloaden is. Die app scant meer dan 50 miljard apps per dag, en gaat daarbij ook op zoek naar apps die op websites buiten Google Play staan.

Op die manier vond het bedrijf 66 procent meer apps die zich niet aan de regels houden, en die dus werden verwijderd. Google heeft ook 55 procent meer apps de toegang ontzegd, nog voor ze werden gepubliceerd.

Dat is hopelijk een stap in de goede richting. Android is het grootste mobiele besturingssysteem ter wereld, en Google worstelt al een tijdje met malwarevan alle aard. Maar het bedrijf leert daar ook uit, schrijft Andrew Ahn, product manager voor Google Play in zijn blog. Zo merkt Ahn op dat 80 procent van de zware gevallen door recidivisten worden gepubliceerd. In een reactie daarop gaat Google Play nu proberen om sneller de (nieuwe) accounts van eerder geblokkeerde ontwikkelaars te identificeren.

Daarnaast meldt Ahn nog dat Google begonnen is met het verwijderen van apps die sms- en belgegevens verzamelen. Het bedrijf paste eind vorig jaar zijn regels daaromtrent aan in een poging gebruikers wat meer privacy terug te geven.