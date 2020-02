Eileen Naughton, vicepresident voor People Operations bij Google, vertrekt. Al verlaat ze het bedrijf niet.

Naughton werkt al 14 jaar voor Google en stond vier jaar lang aan het hoofd van human resources. Ze geeft aan dat ze om familiale redenen verhuist terugkeert naar New York. Google's hoofdkantoor ligt in Mountain View Californië.

De afgelopen jaren kwam Google regelmatig negatief in het nieuws omtrent haar personeelsbeleid. Verschillende topmensen bleken betrokken bij seksuele intimidatie waarbij ze het bedrijf mochten verlaten met een royale gouden handdruk. Al moeten we daarbij nuanceren dat die beslissingen niet door haar, maar wel door Google's topmanagement werden genomen en vaak dateren van Naughton de HR-afdeling leidde.

Recenter, toen verschillende van die verhalen uitkwamen, gebeurde er een walkout bij Google waarbij zo'n twintigduizend werknemers protesteerden tegen de manier waarop Google met wangedrag omgaat. Eind vorig jaar werden een handvol mensen ontslagen omdat ze opkwamen voor personeelsrechten of nog maar wezen op het bestaan van die rechten.

Welke functie Naughton zal krijgen in de nabije toekomst is nog niet bekend. Wel zal ze zelf de zoektocht naar een opvolger leiden.

